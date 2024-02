Deutscher Ableger von „RuPauls Drag Race“ Paramount+ streicht „Drag Race Germany“

War es das schon? Fans des deutschen Ablegers „RuPauls Drag Race“ – „Drag Race Germany“ – müssen jetzt stark sein: Es scheint, als würde es keine zweite Staffel geben. Nach einem fulminanten Auftakt Anfang September letzten Jahres im Berliner Zoo-Palast streicht der verantwortliche Streaminganbieter Paramount+ die Sendung aus seinem Programm.

Dass das an schlechten Einschaltquoten oder einer unglücklich besetzten Juroren-Panel, bestehend aus der Berliner Dragqueen Barbie Breakout, dem Aktivisten Gianni Jovanovic und der Designerin Dianne Brill läge, wie einige Fans auf Social Media vermuten, lässt sich wohl aber widerlegen: Hintergrund seien allgemeine Sparmaßnahmen des US-amerikanischen Streaminganbieters, die insbesondere zahlreiche internationale Produktionen betreffen. Das berichteten mehrere Medien.

Das Medienportal „Dwdl“ schrieb Mitte der Woche, dass Paramount+ sich zukünftig vermehrt auf bekannte US-Franchises und Serien konzentrieren wolle, weil die sich auch global am besten vermarkten ließen. Schon fertige oder nahezu abgedrehte Formate würden abgesetzt. Dazu gehören auch angekündigte Serien wie „Zeit Verbrechen“ mit der Oscar-nominierten Sandra Hüller, die auf der kommenden Berlinale Premiere feiern soll, sowie die bereits abgedrehte deutsche Thriller-Serie „Turmschatten“ mit unter anderem Heiner Lauterbach oder das italienische Format „Miss Fallaci“.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Auch bereits veröffentlichte Formate sind auf der Seite nicht mehr abrufbar: darunter die Serie „Kohlrabenschwarz“ mit Michael Kessler und Bettina Zimmermann, „A Thin Line“, „Die Chemie des Todes“ und eben „Drag Race Germany“.

Ob sich andere Abnehmer für die Produktionen finden lassen, ist nicht bekannt. Was „Drag Race Germany“ betrifft, blieben entsprechende Tagesspiegel-Anfragen unbeantwortet, beziehungsweise wurden mit Verweis auf vertragliche Vorgaben abgelehnt. Auch Paramount+ beantwortete eine Anfrage nicht. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt: Die Frage, ob es anderswo weitergehen soll, wurde von beteiligten Akteuren weder bestätigt noch verneint.

Die erste Staffel von „Drag Race Germany“ feierte am 5. September 2023 Premiere. Elf Kandidatinnen traten in unterschiedlichen Kategorien – etwa Tanz, Schauspielerei, Mode oder Comedy – gegeneinander an. Ziel war es, als Deutschlands nächste „Drag Superstar“ gekrönt zu werden und einen Geldpreis zu gewinnen. Mit der Wienerin Pandora Nox ging erstmals in der Geschichte des international erfolgreichen „Drag Race“-Franchise eine cis Frau als Siegerin hervor. Die Berlinerin Yvonne Nightstand schaffte es zwar ins Finale, schied aber als Drittplatzierte aus.