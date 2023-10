Schwarz-Rot verschärft Berliner Polizeigesetz Präventivgewahrsam soll verlängert werden – aber nicht für Klimaaktivisten

CDU und SPD in Berlin wollen den Unterbindungsgewahrsam von Klima-Aktivisten anders als angekündigt doch nicht verlängern. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus in einem ersten Entwurf für die Überarbeitung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) und weiterer Rechtsvorschriften geeinigt. Der entsprechende Entwurf für die Novelle liegt dem Tagesspiegel vor.

Der Unterbindungsgewahrsam soll demnach bei schweren Straftaten verlängert werden, nicht aber bei Ordnungswidrigkeiten oder einfachen Straftaten mit Folgen für die Allgemeinheit wie etwa Straßenblockaden.

Der Präventivgewahrsam soll „im Fall einer bevorstehenden terroristischen Straftat“ auf bis zu sieben Tage ausgeweitet werden können. Wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Person „Straftaten gegen Leib oder Leben“ oder Sexualstraftaten begehen könnte, soll der Gewahrsam auf maximal fünf Tage verlängert werden können.

Konkret bedeutet das: Der Präventivgewahrsam etwa für Klimaaktivisten, die eine Straßen blockieren, wird in Berlin nicht verlängert. Allerdings hat die Koalition das Gesetz insofern angepasst, als dass sogenannte Klimakleber für maximal 48 Stunden in den Gewahrsam genommen werden können.

Derzeit drohen Klimaaktivisten bei Straßenblockaden bei Wiederholungsgefahr 48 Stunden Gewahrsam – also maximal bis zum Ende des Folgetages nach der Festnahme. Dies soll offenbar auch in Zukunft so bleiben. Dabei hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung für eine Verlängerung „auch für Klima-Kleber“ plädiert. Auch Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte dies zuvor gefordert.

Bislang ordnen Richter in Berlin nur in wenigen Fällen für Klimaaktivisten einen Unterbindungsgewahrsams von zwei Tagen an. Dem Vernehmen nach ist dies ein Grund, warum CDU und SPD doch keine Verlängerung in diesen Fällen vorsehen. Obendrein hatte sich die SPD per Parteitags-Beschluss darauf festgelegt, den Präventivgewalt nur bei möglichen Terror-Taten zu verlängern. Tatsächlich ist längerer Gewahrsam auch für Klimaaktivisten in anderen Bundesländern nach den dortigen Gesetzen durchaus möglich.

In dem Entwurf für die Novelle wird aber konkretisiert, in welchen Fällen Gewahrsam bei einer Ordnungswidrigkeit angeordnet werden kann. Die Annahme, dass eine Person „eine Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder eine Straftat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird“, kann sich demnach darauf stützen, dass die Person die Tat vorher angekündigt oder dazu aufgefordert hat oder dass bei der Person „Waffen, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände“ gefunden wurden.

Auch soll Gewahrsam möglich sein, wenn eine Person bereits vorher mehrfach aus vergleichbaren Anlass Ordnungswidrigkeiten begangen hat „und nach den Umständen eine Wiederholung dieser Verhaltensweise mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist“. Diese Formulierungen dürften vor allem auf Mitglieder etwa von der Vereinigung „Letzte Generation“ gemünzt sein.

In den vorgesehenen Gesetzesänderungen wird auch der künftige Einsatz von Bodycams durch Polizeibeamte sowie von Tasern geregelt. Der Einsatz von Bodycams wird entfristet. Bislang ist er gesetzlich nur bis zum 1. April 2025 vorgesehen. Polizisten sollen künftig Kameras nicht nur bei Einsätzen im öffentlichen Raum am Körper tragen können, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch in Privaträumen.

Die Polizei soll Bodycams mehr einsetzen können. © Jens Büttner/dpa

Möglich soll es sein, „wenn tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit der Person erforderlich ist“. Hierbei geht es etwa um Fälle von häuslicher Gewalt.

Weitere Neuerung: Die Kameraaufnahme soll angewendet werden, wenn die Polizei „unmittelbaren Zwang gegen eine Person“ anwendet, aber auch, wenn die von einer polizeilichen Maßnahme betroffene Person dies selbst verlangt.

Taser, im offiziellen Jargon „Distanzelektroimpulsgeräte“ genannt, sollen nur dann gebraucht werden dürfen, wenn der Gebrauch von Schuss- oder Hiebwaffen dadurch vermieden werden kann oder wenn dies eine mögliche Selbstschädigung verhindern kann.

Taser sollen im Gesetz klarer geregelt werden. © dpa

Für Schichtbedienstete von Polizei, Feuerwehr und Justiz soll es zudem Ausnahmegenehmigungen in Gebieten mit Anwohnerparken geben. Diese Parkscheine für Schichtbeamte sollen künftig nicht mehr von den Bezirken, sondern zentral vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo) geregelt werden.

Auf Anfrage sagte Martin Matz, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, dem Tagesspiegel: „Mit den Neuregelungen werden nicht nur die Arbeitsbedingungen für die Polizei verbessert, sondern es wird auch Rechtssicherheit geschaffen.“ Es gehe aber auch darum, Bürgerrechte zu stärken.

Der Innenexperte der CDU-Fraktion, Burkhard Dregger, wollte sich zu Details zunächst nicht äußern, sprach aber von einem „Meilenstein“ für mehr innere Sicherheit in Berlin.