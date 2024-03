An der Grünberger Straße zwischen Boxhagener Platz und Simon-Dach-Straße sind Polizisten vom Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen, dem Bundeskriminalamt und der Berliner Polizei im Einsatz. Eine Sprecherin des LKA bestätigte, dass die Durchsuchung im Zusammenhang mit der Fahndung nach den gesuchten Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub steht.

Am Sonntagmorgen hatten Einsatzkräfte auf einem Wagenburg-Gelände am Markgrafendamm in Berlin-Friedrichshain nach Burkhard Garweg gesucht. (Tsp)

Mehr in Kürze.