Fall in Brandenburg Angehende Grundschullehrerin moderierte bei rechtsextremen Medienportal

Neuer Rechtsextremismus-Fall an einer Brandenburger Schule – doch diesmal in der Lehrerschaft. Eine Frau mit Verbindungen zu Rechtsextremisten wird an einer Grundschule im Landkreis Märkisch-Oderland im Rahmen ihres Referendariats eingesetzt. Das ergaben Recherchen des Tagesspiegels.

Die 29-Jährige W. soll demnach bis Jahresbeginn als Moderatorin für den Nachrichtenkanal des Compact Magazins tätig gewesen sein und durch die Sendung „Compact. Der Tag“ geführt haben. Das in Falkensee (Havelland) ansässige Unternehmen von Jürgen Elsässer wird seit 2021 vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft.

Bei Compact TV trat W., die eigentlich langes blondes Haar trägt, mit dunkler Perücke und unter anderem Namen auf: als Anna Schneider. Zugleich moderiert W. weiterhin als freie Mitarbeiterin neben ihrem Hauptberuf die Sendungen eines regionalen Fernsehsenders in Brandenburg, wie dieser bestätigte.

Bildungsministerium nimmt „Hinweise zur Kenntnis“

Die Grundschule, an der W. nun Kinder anvertraut sind, ist relativ klein. Mehr als 220 Schüler, rund 12 Lehrer und zwei Lehramtskandidaten sind im Schulprofil verzeichnet. Das brandenburgische Bildungsministerium äußerte sich auf Anfrage nicht konkret zum Fall W. und erklärte, es nehme derartige Hinweise zur Kenntnis: „Liegen justiziable Anhaltspunkte vor, kommen dienstrechtliche Konsequenzen infrage.“ W. war am Mittwoch in ihrer Grundschule nicht zu erreichen.

Obwohl W. als Referendarin als Beamtin auf Widerruf tätig ist, trat sie sich noch Anfang Juli im Kreis anderer Rechtsextremisten, Vertretern von AfD, der Partei „Die Heimat“ (Ex-NPD) und Compact-Mitarbeitern auf. Compact hatte nach Nauen zur Premiere des Films „Im Würgegriff der Klima-Sekte“ geladen.

Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes, will Compact die freiheitlich demokratische Grundordnung überwinden, das Unternehmen stelle die Legitimität des Grundgesetzes offen infrage. In der TV-Sendung werden nicht nur rechtsextremistische Inhalte und Verschwörungstheorien verbreitet, sondern auch Kreml-Propaganda zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Elsässer selbst hat es als „Aufgabe der oppositionellen Medien“ beschrieben, „zum Sturz des Regimes beizutragen, und dabei gehen wir Schulter an Schulter“. Bei Compact TV bietet er verschiedenen Gruppen – von Rechtsextremisten bis Verschwörungsideologen bis zur „Neuen Rechten“ und zur AfD – eine Plattform und kooperiert mit ihnen.