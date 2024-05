Update Mutmaßlich propalästinensische Tat : Erheblicher Sachschaden nach Brandstiftung am Rathaus Tiergarten in Berlin

In der Nacht zu Donnerstag legen Unbekannte ein Feuer am Berliner Rathaus Tiergarten. Wenig später taucht ein propalästinensisches Graffiti am Tatort auf. Der Schaden ist groß.