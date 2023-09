Frauenpower im Handwerk Erfolgreich sein durch Können und Netzwerke

Unser Erfolg im Leben hängt nicht nur, aber auch von unseren Fähigkeiten ab. Studien zeigen jedoch, dass soziale Kontakte und Netzwerke eine entscheidende Rolle spielen. Aber gilt das auch für das Handwerk? Ob es um Photovoltaik auf dem Dach, die perfekte Schrippe, oder eine makellose Kücheninstallation geht, im Handwerk zählt nicht nur das Beziehungsnetz, sondern auch handwerkliches Können.

Dennoch müssen wir Frauen lauter für uns eintreten und Kontakte noch strategischer pflegen. Viele haben die Vorteile von Netzwerken für Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte erkannt. Allerdings sind Frauennetzwerke oftmals noch nicht stark genug entwickelt und brauchen einflussreiche Frauen als Vorbilder und Mentoren.

Noch nie so viele Chefinnen im Handwerk

Gerade in der heutigen Zeit gibt ein enormes Potenzial für starke Frauennetzwerke. Es gab noch nie so viele Chefinnen im Berliner Handwerk wie heute. Wir Frauen sind auf dem Vormarsch. Und wenn Sie mich fragen, warum das so ist – weil wir anders führen, mit neuen Ideen frischen Wind hereinbringen und das große und ganze nie aus den Augen verlieren.

Carola Zarth ist Präsidentin der Handwerkskammer Berlin.

In kaum einem anderen Wirtschaftsbereich, außer im Handwerk, kann man mit Anfang zwanzig schon seine eigene Chefin werden. Darüber hinaus, haben sich mit dem technologischen Wandel in vielen Handwerksberufen die körperlichen Belastungen deutlich verringert.

Starke Netzwerke spielen eine entscheidende Rolle dabei, überholte berufliche Rollenklischees im Handwerk aufzubrechen. Sie ermutigen Frauen dazu, eigene Betriebe zu gründen oder zu führen, bestärken Weiterbildungen in Angriff zu nehmen und inspirieren zu neuen betrieblichen Innovationen.

Daher freue ich mich ganz besonders, dass auch in diesem Jahr das Netzwerktreffen für Frauen im Berliner Handwerk stattfindet. Am 18. September 2023 kommen in der Handwerkskammer Berlin erfolgreiche und engagierte Handwerksunternehmerinnen mit der Berliner Politik, darunter auch die beiden Senatorinnen Franziska Giffey und Cansel Kiziltepe, zusammen, um Ideen auszutauschen und um Netzwerke zu bilden und zu stärken. Ich bin auf jeden Fall dabei.

Diese Kolumne mit Stimmen aus der Wirtschaft erscheint montags.