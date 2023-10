Tagesspiegel Plus Exklusiv Gemeinnützige Arbeit statt „24 Stunden am Tag rumsitzen“ : CDU-Fraktionschef will Flüchtlinge Parks und Straßen in Berlin reinigen lassen

Damit sich Flüchtlinge in Berlin besser integrieren, sollten sie gemeinnützige Arbeiten verrichten, findet CDU-Fraktionschef Dirk Stettner. Entsprechende Angebote werde Schwarz-Rot bald schaffen.