Grüne und SPD betroffen Parteibüros in Berlin beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag zwei Berliner Parteibüros beschädigt. Betroffen waren ein Bürgerbüro der Grünen in Kreuzberg sowie ein SPD-Kreisbüro in Neukölln. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkten Polizeibeamte am Vormittag gegen 11.15 Uhr einen Sprung in der Schaufensterscheibe des Grünen-Büros in der Wrangelstraße und zudem „rote Farbanhaftungen“. Die Einsatzkräfte fanden Reste einer Glasflasche.

In Neukölln meldete die SPD einen Angriff auf deren Kreisbüro an der Hermannstraße. Laut Pressesprecherin Annabelle Wischnat wurden dort in der Nacht auf den 20. November Scheiben eingeschlagen. Darauf prangte der Schriftzug „Free Gaza“. Bereits vor vier Wochen gab es Wischnat zufolge eine ähnliche Attacke auf das Büro.

Die Co-Kreisvorsitzenden Mirjam Blumenthal und Fabian Fischer verurteilten die Aktion und bezeichneten sie als einen „feigen Anschlag“. „Unsere Haltung ändert sich dadurch nicht“, teilten sie mit. „Wir stehen klar und unverrückbar zum Existenzrecht und zur Sicherheit des Staates Israel. Wir sind solidarisch mit den Jüdinnen und Juden in Deutschland und weltweit.“ Gleichzeitig unterstützten sie die Bundesregierung in ihrer Politik, unschuldigen Menschen in Gaza Hilfe zukommen zu lassen, sagten sie weiter. „Anschläge auf die demokratischen Strukturen in Deutschland wie unser Büro helfen niemanden – weder hier noch in Gaza“.