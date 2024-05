Klimaprotest im Berliner Invalidenpark Aktivist will in „absoluten Hungerstreik“ treten

Ab Freitag wolle er „die nächste Eskalationsstufe zünden“, kündigt Wolfgang Metzeler-Kick an: Er wolle in den „absoluten Hungerstreik“ treten, das heißt nur noch Wasser und Mineralstoffe zu sich nehmen. Der 49-jährige Ingenieur befindet sich am Donnerstag seit 77 Tagen im Hungerstreik. Er und seine Mitstreiter:innen von der Kampagne „Hungern bis ihr ehrlich seid“ fordern eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), in der er die Realität der Klimakatastrophe benennen soll.

Am Donnerstag erhielten die Klimaaktivist:innen auch Unterstützung aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft: Der frühere Bundestagsabgeordnete Hans-Josef Fell (Grüne), der Physiker Eicke Weber und der Klimainvestor Jochen Wermuth schlossen sich den Forderungen der Kampagne an.

Fell war einer der Urheber des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000. „Dieser Planet befindet sich in einem Klimanotstand“, sagte er bei einer Pressekonferenz. Die dramatische Lage werde von der Politik und vielen Medien aber nicht so beschrieben, wie sie tatsächlich sei. Er bemängelte den fehlenden politischen Willen, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. „In unserer Gesellschaft haben immer noch diejenigen einen großen Platz, die gegen den Klimaschutz agieren“, sagte Fell.

Weber und Wermuth betonten, dass es längst technische Mittel gebe, um den Klimawandel zu begrenzen. Diese seien auch wirtschaftlich sinnvoll. „Es ist vollkommen sinnfrei, noch in Öl zu investieren, weil Solarenergie längst viel billiger ist“, sagte Wermuth. Das hätten längst auch viele Investoren erkannt und warteten nur auf die passenden politischen Rahmenbedingungen.

Im Rahmen der Kampagne „Hungern bis ihr ehrlich seid“ befinden sich neben Wolfgang Metzeler-Kick drei weitere Personen aktuell im unbefristeten Hungerstreik. Laut einer Ärztin ist der Gesundheitszustand von Metzeler-Kick und seinem Mitstreiter, dem Potsdamer Richard Cluse, mittlerweile als sehr kritisch anzusehen. Durch den angekündigten absoluten Hungerstreik von Metzeler-Kick werde sich seine Lage verschlimmern, sagte sie.

Zuletzt hatte am Mittwoch ein Aktivist seinen Hungerstreik abgebrochen. Er hatte das mit dem Saarland-Besuch des Kanzlers Scholz begründet. „Wenn Olaf Scholz mit Gummistiefeln mitten in der Wahrheit steht und diese immer noch nicht aussprechen kann, dann bezweifle ich, dass mein Tod ihn dazu bewegen wird“, hieß es in einer Erklärung der Aktivist:innen. Mitte Mai war ein weiterer Hungerstreikender in eine Klinik in München eingeliefert worden. Er nimmt mittlerweile wieder Nahrung zu sich.