Das Coronavirus hat Berlin erreicht. Hier finden Sie einen Überblick über die aktuelle Situation in der Stadt, die Schließungen, die Zahl der bekannten Infektionsfälle und Hilfseinrichtungen in türkischer Sprache. Auch auf Englisch und auf Arabisch haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst. Die deutsche Fassung finden Sie hier. Übersetzung: Atila Altun.

Berlin Eyalet Başkanının Michael Müller (SPD) Cumartesi akşamı açıklaması: “Bu önlemlerin günlük hayatımız üzerinde büyük bir etkisi olacak. Ancak corona virüsünün yayılmasının yavaşlatılmasi için acilen ihtiyaç duyuluyor ”.

Okullar ve kreşler 19 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Kültürel hayat ve spor faaliyetleri tamamen duracak.

Alttarafta, öngörülen önlemler ve bunların yasal dayanakları hakkında kapsamlı bakış bulacaksınız. Öksürük, burun akıntısı veya ateşiniz varsa ne yapmalı? Makalemizde, enfekte kişilerin mevcut durumu, Berlin'deki altı irtibat noktası ve telefonla tavsiye almak için çeşitli seçenekler hakkında bilgi veriyoruz.

Etkinlik yasağı - 50 kişiden itibaren

Berlin eyaleti 50 kişi üzeri tüm kamu ve özel etkinlikleri yasaklamaktadır. 50 kişiden az katılımcı içeren etkinlikler için liste tutulması mecburiyeti vardır. Bunlar dört hafta süreyle muhafaza edilmeli ve acil durumlarda sağlık dairelerine teslim edilmelidir.

Bu mekânlar şu andan itibaren kapalı

Barlar, sinemalar ve kulübler ile kamu ve özel spor tesisleri derhal kapatmaları şartdır. Aynısı spor salonları, genelevleri ve kumarhaneler için de geçerlidir. Hastaneler için de katı kurallar geçerlidir. Sadece 16 yaşın altındaki hastalar ve ağır hastalar ziyaret edilebilir. Aynısı bakım evleri için de geçerlidir.

Gastronomilerde masalar arasında 1,5 metre mesafe varsa açık kalabilir. Sigara içilen mekânlar kapalı kalacaktır. Süpermarketler açık kalacaktır.

Ihlarlerde bu cezalar veriliyor

Polis, kararnameyi 14 Mart Cumartesi akşamından bu yana yürütüyor.Tagesspiegel'in bilgisine göre Pazar gününden itibaren, zabıta memurları kontrolleri artıracaktır. Toplanma ve açılış yasağını ihlal eden herkes suç işlemektedir.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Kararlar Temel, Enfeksiyondan Korunma Kanunu esas almaktadır. İhlal halinde beş yıla kadar hapis cezası veya para cezası (25.000 avroya kadar) verilmektedir. Bunlar yasanın 16. maddesinde düzenlenmiştir. Yasal düzenlemeyi burada bulabilirsiniz.

Kreş ve okulların kapatılması

16 Mart Pazartesi gününden itibaren, Berlin'deki meslek okulları ve liseler kapanacak. Salı gününden itibaren tüm okullar ve kreşler Paskalya bayramlarından sonra, yani 19 Nisan'da kapanacak. Ancak, polis veya itfaiye gibi meslek gruplarından ebeveynlerin çocukları için her okulda acil hizmet verilecektir.

Acil bakım böyle organize edilir

Salı günü Corona krizi nedeniyle düzenli günlük bakım sonlanırsa, tüm yuva ve kreşlerdeacil hizmet verilebilir.

Bu hakka sadece aşşağıdaki meslek gurupları ve aynı zamanda alternatif bakım yeri bulamıyanlar talep edebilir.

Içişleri Bakanlığı bu hakka aşşağıda sıralanan meslek guruplarını belirlemiştir.

Polis, itfaiye ve yardım kuruluşları

cezaevi personeli

Kriz ekipleri

BVG, S-Bahn, BWB, BSR, diğer toplu taşıma şirketleri ve enerji kurumları (elektrik, gaz)

Sağlık sektöründeki operasyonel personel (özellikle tıbbi personel, hemşirelik personeli ve tıbbi asistanlar, temizlik personeli, hastanelerdeki diğer personeller, muayehaneler, laboratuvarlar, eczaneler)

Hemşirelik alanındaki operasyonel personel

Federal ve eyalet hükümetlerinin yetkilileri, senato idareleri, belediye idareleri, devlet daireleri, işçi bulma kurumu ve kamu yardım hizmetleri ve acil hizmetlerde operasyonel olarak gerekli personel ve kilit görevlerdeki personeller.

Kreş ve okulda acil bakım sağlayan personel

Diğer işletme ihtiyacı olan, kritik personel ve temel servis personeli

Berlin'deki enfekte kişilerin sayısı

Enfeksiyonların sayısı şu anda katlanarak artmaktadır. Berlin'deki Covid-19 için vaka sayıları,

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından tüm federal eyaletlerle beraber günlük olarak yayınlanmaktadır.

Acil hatları: Şüpheli durumunda buradan yardım alabilirsiniz

Sağlık Bakani Dilek Kalaycı merkezi bir korona hattı kurdu. Bu hatta sabah 8'den akşam 8'e kadar bu numaradan 030/90282828 ulaşabilirsiniz.

Hafif soğuk algınlığı semptomlarınız varsa, aile doktorunuzu telefonla aramak en iyisidir. Bu şekilde yedi güne kadar hastalık izni de alabilirsiniz. Bu düzenleme 5 Nisan'a kadar geçerlidir. Hastalık izni posta yoluyla gönderilir.

Çocuklar için: Üst solunum yolu hastalığı durumunda, doktor ebeveynlerin çalışamayacağını belgeleyebilir. Koşul: Son 14 gün içinde, koronavirüs hastası veya riskli bir bölgede bulunan kişilerle temas halinde olduğu kanıtlanmış olması gerekli.

Senato, aşağıdaki durumlarda özellikle uyanık olmanızı önerir: Son iki hafta içinde teyit edilmiş bir korona hastasıyla temasta bulunan herkes evde kalmalı ve sorumlu sağlık dairesine başvurmalıdır. Bu, son haftalarda RKI tarafından tanımlanan riskli bölgelerin birinde idiysenizde geçerlidir. - özellikle (hafif) belirtileriniz varsada. Sağlık bakanlığı dairesinden kapsamlı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlık sigorta kurumları da sorularınız için telefon hatları oluşturmuştur.

Barmer: 0800/8484111 ve DAK: 040/325325800 bu numaralarla 24 saat hizmetinizde. Doktorlar ve hijyen uzmanları soruları cevaplayacaktır. Bu kurumlarda sigortalı olmayanlarda bu hatlara başvurabilirler.

"Yatalak hastalar" için itfaiye ve Sağlık Sigortası Birliği (KV) Berlin Çarşamba gününden itibaren ortak bir taşıma hizmeti başlattı. Sabah 7 ile akşam 10 arasında, evde veya bakımevlerinde doktora ihtiyaç duyan şiddetli soğuk algınlığı olan hastalarla ilgileniyorlar. Bu hizmete 116117 hattından ulaşılabilir.

Hastahanelerdeki altı irtibat merkezi:

Charité-Standort Virchow, Wedding (Mittelallee 1; her gün 08:00 - 16:00 arası)

(Mittelallee 1; her gün 08:00 - 16:00 arası) Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Spandau (bina 16, Kladower Damm 221, Pzt-Cuma 09:00-20:00 arası)

(bina 16, Kladower Damm 221, Pzt-Cuma 09:00-20:00 arası) Vivantes-Klinikum, Prenzlauer Berg (Diesterwegstraße, Pzt-Cuma 10.00 - 19.00, Cts / Paz 10.00 - 17.00)

(Diesterwegstraße, Pzt-Cuma 10.00 - 19.00, Cts / Paz 10.00 - 17.00) Vivantes-Wenckebach-Klinikum, Tempelhof (Albrechtstrasse, Pzt-Cuma 10.00 - 19.00, Cts / Paz 10.00 - 17.00)

(Albrechtstrasse, Pzt-Cuma 10.00 - 19.00, Cts / Paz 10.00 - 17.00) Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge, Lichtenberg (bina 19, Herzbergstrasse 79, Pzt-Cuma: 10:00 - 19:00, Cts / Paz 10:00 - 17:00), web sitesi

(bina 19, Herzbergstrasse 79, Pzt-Cuma: 10:00 - 19:00, Cts / Paz 10:00 - 17:00), web sitesi DRK-Klinikum Westend, Charlottenburg-Wilmersdorf (Bina 10, Spandauer Damm 130, Pzt-Cuma: 09:00-15:00)

Tüm hastahaneler için geçerlidir: Telefonla ulaşmadan lütfen gitmeyin.

Charité, iki Vivantes hastaneleri, Herzberge hastanesi ve Westend hastanesine gitmeden önce, Senato Sağlık İdaresinden (Tel. 030/90282828, günlük 08:00 - 20:00) koronavirüs testi gerekli olup olmadığını öğrenmelidir.

Havelhöhe Hastanesi'ndeki ambulansı ziyaret etmek istiyorsanız, lütfen önce kliniğin telefon hattını 030 / 36501-7222 arayın. Bağlantı kurmak için sabır gerekebilir.

Lese-Empfehlungen zum Coronavirus auf Tagesspiegel.de:

Berlin etkinlikleri yasaklıyor ve büyük sahneleri kapatıyor

Sağlık Bakanlığı Dairesi Çarşamba günü 1000'den fazla katılımlı etkinlikleri iptal etmeye karar verdi. Eyalet etkinlikleri zaten iptal edilmişti.

Buna ek olarak, Kültür Bakani Klaus Lederer (Linke), 11 Mart Çarşamba gününden 19 Nisan Paskalya tatili sonuna kadar tüm devlet tiyatroları, opera ve konser salonlarını büyük etkinliklere kapatmaya karar verdi. Bununla birlikte, bu mekânların küçük salonlarında ve genellikle daha küçük binalarda etkinlikler devam edebilir. Bu kararlar hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.