Leinen los am TXL Wo sind die Bojen aus Berlins Flughafensee?

Die Bojenkette aus dem beliebten Flughafensee in Berlin-Tegel beschäftigt die Landespolitik. Denn die Kette ist: weg. Das ist Danny Freymark, CDU, aufgefallen, der schnell das Notsignal sendete. Darüber berichtet jetzt der aktuelle Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel.

Aus welchem Grund wurde die Bojenkette zum wasserseitigen Schutz des Vogelschutzgebietes am Flughafensee Tegel entfernt? „Die Bojenkette wurde seitens des Bezirks nicht entfernt“, lässt das Rathaus um u.a. Umweltstadträtin Korinna Stephan, Grüne, mitteilen und berichtet von kompetenter Kiez-Hilfe vor Ort: „Mit Hilfe eines örtlichen Angelvereins wurden lediglich beschädigte bzw. abgerissene Bojen an Land verbracht, da eine erneute Befestigung auf Grund der gerissenen am Seegrund befestigten Halterungen nicht mehr möglich ist.“

Im See soll eine neue Kette befestigt werden. Aber das ist alles hochkompliziert! Denn mit Material aus dem Baumarkt und einem talentierten Bezirks-Handwerker, der das Seil am Ufer spannt, ist es nicht getan.

„Bei der Installation“, so das Bezirksamt in aller Ernsthaftigkeit, „sind neben der Gesamtlänge von ca. 1.200 Metern insbesondere die Wassertiefe des Flughafensees sowie die starken Wasserstandsschwankungen im See mit bis zu 3 Meter Unterschied als Herausforderungen zu berücksichtigen.“

Wenn das Interesse im Abgeordnetenhaus schon so groß ist, kann der Bezirk auch gleich mal aushelfen mit kleinem 1x1 für den Flughafensee. Was soll die Kette eigentlich? „Laut Landschaftsplan soll mit einer wasserseitigen Schutzvorrichtung generell das Betreten sensibler Bereiche von der Wasserseite her verhindert werden. Dabei ist ggf. auch das Vogelschutzgebiet gemeint, aber hauptsächlich der südliche und östliche Bereich des Sees mit den instabilen Uferhängen.“ Jetzt wissen Sie’s.

