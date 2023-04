LKA ermittelt wegen Computersabotage Internetwache der Berliner Polizei verzeichnet „Masseneingänge von E-Mails“

Die Internetwache der Polizei Berlin erhält seit zwei Tagen „Masseneingänge von E-Mails“. Das teilte die Polizei am Mittwochabend auf Twitter mit. Die Abteilung Cybercrime des Landeskriminalamtes (LKA) ermittele wegen Computersabotage. Aktuell sei die Wache aber „trotz hoher Belastung ohne Qualitätsverlust weiterhin erreichbar“, hieß es von der Behörde.

Vor etwa einer Woche war bereits das Internetportal der Polizei Brandenburg zur Zielscheibe eines Cyberangriffs geworden. Das Brandenburger Innenministerium nannte am Dienstag zunächst keinen Zeitpunkt, wann die Online-Wache wieder normal funktionieren soll. „Derzeit ist eine Normalisierung der Kommunikationsverbindungen festzustellen“, teilte ein Sprecher mit. Es würden weitere technische Maßnahmen geprüft, um einen sicheren Betrieb der Website zu gewährleisten.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Potsdam sagte zu den Ermittlungen: „Die sichergestellten Datensätze werden ausgewertet.“ Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der Computersabotage. In mehreren Bundesländern hatte es in der vergangenen Woche Angriffe auf Websites öffentlicher Stellen gegeben.

Am 4. April waren die Online-Services der Polizei Brandenburg offline geschaltet worden. Die Internetwache wurde dem Ministerium zufolge mehrfach attackiert. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen seien umgesetzt worden. Es soll sich um Angriffe gehandelt haben, bei dem Server durch massenhafte Anfragen gezielt überlastet werden.

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland befassen sich bei einer Konferenz in Potsdam in der kommenden Woche mit wachsenden Gefahren durch Cyberattacken. Die Spitzen des Bundeskriminalamtes, des Verfassungsschutzes, des Bundesnachrichtendienstes sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren am 19. und 20. April am Hasso-Plattner-Institut über die Bedrohungen und deren Folgen. (Tsp, dpa)