Mehr Sträucher für Berlin Erfolgreiche Nabu-Kampagne wird verlängert

1582 Sträucher sind bisher in Berlin bei der Kampagne „Natürlich Strauch!“ des Landesverbands Berlin des Naturschutzbunds (Nabu) gepflanzt worden. Diese soll nun verlängert werden.

An der Kampagne haben sich vor allem Firmen und Wohnungsbaugesellschaften, aber auch Schulen und Kitas, eine Kirchengemeinde sowie Privatpersonen beteiligt, teilt der Nabu mit.

Schon im November 2022 hatten wir die Zielmarke von 1000 Sträuchern geknackt. Juliane Schlaberg, Naturschutzreferentin des Nabu

Vor genau einem Jahr hat die Kampagne begonnen, und aufgrund des großen Erfolgs soll sie bis Ende des Jahres ausgedehnt werden. „Schon im November 2022 hatten wir die Zielmarke von 1000 Sträuchern geknackt“, sagt Juliana Schlaberg, die Naturschutzreferentin des Nabu-Landesverbands.

Sträucher sind auch gut fürs Klima

Mit der Kampagne soll die Bedeutung von Sträuchern dargestellt werden. Sträucher, so die Naturschützer, erfüllen wichtige Funktionen für das Klima, die Stadtnatur und für Menschen. Sie spenden Schatten, dienen als Sichtschutz, bewahren Böden vor Erosion und sind Lebensräume für Vögel, Insekten und Kleinsäuger. Doch Sträucher würden meist erst dann beachtet, wenn sie störten. Oft würden sie verstümmelt oder gleich ganz gerodet.

Von den 1582 gepflanzten Sträuchern wurde der größte Teil im Bezirk Treptow-Köpenick (536) gesetzt. Danach folgen Pankow mit 210 und Spandau mit 208 Sträuchern. Kein einziger neuer Strauch kam freilich in Mitte in den Boden. Die am häufigsten gepflanzten Arten sind der Wildapfel (32 Prozent), der Rote Hartriegel (23 Prozent) und die Gewöhnliche Traubenkirsche (18 Prozent).

Für Kinder-, Jugend-, Naturschutz- und andere soziale Projekte stellt der Nabu kostenlos oder gegen eine kleine Spende Sträucher zur Verfügung.

