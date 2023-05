„Nicht kriminell“ Hunderte protestieren in Berlin gegen Polizeimaßnahmen gegen „Letzte Generation“

Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin gegen Razzien und das juristische Vorgehen gegen die Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten Letzten Generation demonstriert. Mit Plakaten und Transparenten zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Freitagabend von der Frankfurter Allee in Richtung Brandenburger Tor. Die Veranstalter riefen zuvor zu friedlichen Demonstrationen auf. Die Demonstranten verzichteten einem dpa-Reporter zufolge weitgehend auf das Rufen von Parolen.

Auf den Plakaten stand unter anderem „Nicht kriminell“ oder „Letzte Generation vor den Kipppunkten“. Gemeint sind die klimatischen Schwellenwerte, nach deren Überschreitung bestimmte Folgen nicht mehr vermieden werden können. Ein Beispiel ist dem Weltklimarat IPCC zufolge der Zusammenbruch der Eisschilde in Grönland und der Antarktis.

Um auf diese Folgen aufmerksam zu machen und die Politik zu einem entschlosseneren Handeln dagegen aufzufordern, kleben sich seit Monaten Aktivisten der Letzten Generation auf Straßen und Autobahnen fest und blockieren den Verkehr.

Polizei und Staatsanwaltschaft waren am Mittwoch mit einer Razzia gegen die Letzte Generation vorgegangen. Rund 170 Beamte durchsuchten 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern, wie die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Die Aktivisten bestreiten, kriminell zu sein. Mehrere wurden bereits wegen Straftaten verurteilt, teils sogar zu Haftstrafen.

Nach der Razzia gegen die Protestgruppe haben auch die Vereinten Nationen die Bedeutung von Klimaschützern und deren Aktionen hervorgehoben. (dpa)