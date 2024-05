Ohnmacht-Challenge an Grundschule in Berlin-Kreuzberg Mädchen kollabiert – Mitschüler sollen Hilfe verhindert haben

An der Hunsrück-Grundschule in Berlin-Kreuzberg ist am Freitag eine Art Mutprobe unter Schülern aus dem Ruder gelaufen. Die Fünft- und Sechstklässler wollten nach Unterrichtsende eine sogenannte „Blackout-Challenge“ nachstellen – mit fatalem Ausgang. Ein Mädchen kam ins Krankenhaus. Darüber informierte die Schulleitung noch am selben Tag in einer Rundmail alle Eltern. Die Mail liegt dem Tagesspiegel vor.

Bei der Blackout-Challenge würgen sich Menschen bis zur Ohmacht. Der zweifelhafte Wettbewerb macht im Internet die Runde: Videos davon werden in sozialen Medien hochgeladen.

„Bei einem Mädchen ist der Versuch gründlich schiefgegangen und sie ist kollabiert“, schreibt die Leitung der Schule an der Manteuffelstraße. Die beteiligten Kinder hätten dann für das Mädchen keine Hilfe geholt, sondern sie „an eine abgelegene Stelle geschleppt“. Dort wollten sie dem bewusstlosen Kind Wasser einflößen. Außerdem sollen ihm zwei Kinder, als es zwischenzeitlich kurz wieder zu sich kam, eingeschärft haben, nichts zu sagen. „Ein Mädchen, das Hilfe holen wollte, wurde bedroht“, heißt es in der E-Mail der Schulleitung weiter.

Ein Vater soll die Situation bemerkt und Hilfe geholt haben. „Das Mädchen kam ins Krankenhaus und ist zum Glück auf dem Weg der Besserung“, schreibt die Schulleitung. „Es geht ihr wieder einigermaßen gut. Sie konnte dann schildern, was passiert ist.“ Aber: Ein Mädchen habe den Vater des Mädchens „ungefragt über den Hergang belogen, kurz bevor er zu seiner nicht ansprechbaren Tochter in den Krankenwagen stieg“, so die Schulleiterin weiter.

Schüler werden suspendiert

Am Montag sollen die beiden Hauptbeteiligten – besagtes Mädchen und ein Junge – vom Unterricht suspendiert werden. „Es geht jetzt vorrangig um den Schutz der anderen Kinder der Schule“, begründet die Schulleiterin die Entscheidung. Sie informierte zudem die Schulaufsicht, das Schulpsychologische und inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentrum (SIBUZ), das Jugendamt und die Senatsbildungsverwaltung. Ein Sprecher der letzteren Behörde bestätigte den Vorgang am Sonntag: „Es gab eine Elternmail, Schulaufsicht und SIBUZ sind im Austausch mit der Schulleitung, sie beraten und unterstützen“, teilte er auf Anfrage mit.

Nun sollen die Eltern der beiden Kinder sollen zum Gespräch in die Schule kommen. Zudem will sich die Schulleiterin am Montag beraten lassen, ob sie eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung oder Körperverletzung stellen kann – „selbst wenn beide noch nicht strafmündig sind.“

Bei der Berliner Polizei war der Vorfall bis Sonntagnachmittag nicht bekannt. Auch beim Social-Media-Team seien in den vergangenen Tagen keine Hinweise auf diese „Challenge“ angekommen, hieß es aus dem Präsidium. Auch bei der Berliner Feuerwehr war am Wochenende keine Bestätigung des Vorfalls möglich.

Kürzlich hatte es an einer Schule in Kaiserslautern einen ähnlichen Zwischenfall gegeben. Dort hatten die Schülerinnen allerdings offenbar Angst bekommen. Sie riefen die Schulleitung, das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht.

TikTok zeigt deutlichen Warnhinweis

Wer bei TikTok – der Heimat von Challenges aller Art – nach der Blackout-Challenge sucht, bekommt kein Suchergebnis, sondern einen deutlichen Hinweis: „Einige Online-Challenges können gefährlich, verstörend oder sogar inszeniert sein. Informiere dich darüber, wie du gefährliche Challenges erkennst, damit du deine Gesundheit und dein Wohlbefinden schützen kannst.“

© Screenshot: Tsp

Diesen Weg schlägt die Schulleiterin der Hunsrück-Schule auch den Eltern ihrer Schule vor. „Thematisieren Sie bitte den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Endgeräten und das Nutzungsverhalten der Kinder. Es gibt im Netz genügend verstörende Inhalte, die Kinder überfordern.“ Es solle auch besprochen werden, was Kinder tun können, wenn sie etwas sehen, das ihnen falsch vorkommt. Eltern sollen mit ihren Kindern über Alternativen zum Wegschauen und Schweigen sprechen. „Stärken Sie bitte die Kinder, Nein zu sagen.“

„Das macht uns betroffen“, sagte eine Sprecherin von TikTok am Sonntag zum Tagesspiegel. „Dafür stehen wir nicht.“ Der Suchbegriff sei auf ihrer Plattform schon sehr lange gesperrt. „Das war auch nie ein Trend bei TikTok.“ Und weiter: „Diese besorgniserregende ,Challenge’, von der Menschen anscheinend aus anderen Quellen als TikTok erfahren haben, gab es schon lange vor der Existenz unserer Plattform“. „Wir entfernen entsprechende Inhalte sofort, wenn wir sie finden.“

Vor zwei Wochen war ein Brief von Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) an die rund 800 Berliner Schulen öffentlich geworden, in dem sie vor kursierenden Fake News zum Thema sexuelle Belästigung von Mädchen und Jugendlichen gewarnt hatte. In dem Brief war die Rede von einem „verstörenden Tiktok-Trend“ gewesen, bei dem ein angeblicher „Vergewaltigungstag“ zelebriert würde.

Gegen die Darstellung wehrte sich die Videoplattform kurz darauf. Sie teilte in einem Statement mit: „Es gibt keine Beweise dafür, dass die Förderung dieses verabscheuungswürdigen Verhaltens ein ,Trend’ auf unserer Plattform ist, und solche Inhalte würden wegen Verstoßes gegen unsere Community-Richtlinien entfernt werden.“