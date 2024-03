Platz für mehr als 6000 Geflüchtete Berlin plant Container-Unterkünfte an diesen 16 Standorten

Der Wohnungsmangel in Berlin betrifft auch die Geflüchteten. Der Senat hat nun 16 Standorte beschlossen, an denen sie zukünftig in Containern untergebracht werden sollen. Diese sollen auf Brachen, Parkplätzen und Bauplätzen aufgestellt werden, berichtete die „B.Z.“ zuerst.

Die 16 Standorte wollen SPD und CDU am Dienstag beschließen. Die Container-Anlagen sollen Platz für 6130 Menschen bieten und zwischen 2025 und 2026 errichtet werden. Sie sollen laut „B.Z.“ ein- bis dreistöckig sein und entweder als eine Art Wohnheim mit Gemeinschaftsküche und geteilten Sanitäranlagen oder als kleine Appartements mit Küche für zwei Zimmer errichtet werden.

Hier sollen die neuen Containeranlagen aufgestellt werden Tegel : Am Borsigturm, 210 Plätze

: Am Borsigturm, 210 Plätze Spandau : Askanierring, 500 Plätze

: Askanierring, 500 Plätze Blankenburg : Blankenburger Pflasterweg, 500 Plätze

: Blankenburger Pflasterweg, 500 Plätze Alt-Hohenschönhausen : Darßer Straße, 620 Plätze

: Darßer Straße, 620 Plätze Rahnsdorf : Fürstenwalder Allee, 500 Plätze

: Fürstenwalder Allee, 500 Plätze Tempelhof : General-Pape-Straße 46, 240 Plätze

: General-Pape-Straße 46, 240 Plätze Tegel : Tegel Nord, 500 Plätze

: Tegel Nord, 500 Plätze Französisch Buchholz : Bucholzer Straße, 500 Plätze

: Bucholzer Straße, 500 Plätze Neu-Hohenschönhausen : Darßer Straße: 150 Plätze

: Darßer Straße: 150 Plätze Neu-Hohenschönhausen : Klützer Straße, 510 Plätze

: Klützer Straße, 510 Plätze Britz : Sangerhauser Weg (Parkplatz), 450 Plätze

: Sangerhauser Weg (Parkplatz), 450 Plätze Lichtenberg : Storkower Straße, 310 Plätze

: Storkower Straße, 310 Plätze Dahlem : Thielallee, 260 Plätze

: Thielallee, 260 Plätze Grunewald : Cordesstraße, 330 Plätze

: Cordesstraße, 330 Plätze Köpenick : Grünauer Straße, 150 Plätze

: Grünauer Straße, 150 Plätze Prenzlauer Berg: Eldenaer Straße, 400 Plätze

Die Kosten für den Bau und die Miete werden derzeit auf rund 208,5 Millionen Euro kalkuliert. Die Container sollen für mindestens drei Jahre genutzt werden, maximal jedoch bis 2030, wie zum Beispiel in der Fürstenwalder Allee. Als unbefristet ist es hingegen der Bau in der Klützer Straße angegeben.

Weitere Standorte sind laut „B.Z.“: das Areal der Alexander Barracks in Spandau, ein Bauplatz in Tegel Nord und ein Parkplatz in Neukölln an der Sangerhauser Weg. Sollten keine Schulplätze in der Nähe frei sein, sollen die Anlagen selbst Unterrichtsräume schaffen.