Platz für mehr als 6000 Geflüchtete Berlin plant neue Container-Unterkünfte an 16 Standorten

Der Wohnungsmangel in Berlin betrifft auch die Geflüchteten. Der Senat hat nun 16 Standorte beschlossen, an denen sie zukünftig in Containern untergebracht werden sollen. Diese sollen auf Brachen, Parkplätzen und Bauplätzen aufgestellt werden, wie aus einer Senatsvorlage hervorgeht, die dem Tagesspiegel vorliegt. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Die 16 Standorte wollen SPD und CDU am Dienstag beschließen. Die Container-Anlagen sollen Platz für 6130 Menschen bieten und zwischen 2025 und 2026 errichtet werden. Zwei verschiedene Kategorien an Unterkünften sollen entstehen. Manche der Containerunterkünfte werden als eine Art Wohnheim mit Gemeinschaftsküche und geteilten Sanitäranlagen geplant. An anderen Standorten sollen kleine Appartements mit je einer Küche für zwei Zimmer errichtet werden. Die Unterkünfte können laut Vorlage ein- bis dreigeschossig sein.

Hier sollen die neuen Containeranlagen aufgestellt werden Tegel : Am Borsigturm 21, 23 und 25, 210 Plätze

: Am Borsigturm 21, 23 und 25, 210 Plätze Spandau : Askanierring 70-108a, 500 Plätze

: Askanierring 70-108a, 500 Plätze Blankenburg : Blankenburger Pflasterweg 101, 500 Plätze

: Blankenburger Pflasterweg 101, 500 Plätze Alt-Hohenschönhausen : Darßer Straße 153, 620 Plätze

: Darßer Straße 153, 620 Plätze Rahnsdorf : Fürstenwalder Allee 356, 500 Plätze

: Fürstenwalder Allee 356, 500 Plätze Tempelhof : General-Pape-Straße 46-66, 240 Plätze

: General-Pape-Straße 46-66, 240 Plätze Tegel : Tegel Nord, 500 Plätze

: Tegel Nord, 500 Plätze Französisch Buchholz : Buchholzer Straße 110-140/Rosenthaler Weg 1, 500 Plätze

: Buchholzer Straße 110-140/Rosenthaler Weg 1, 500 Plätze Neu-Hohenschönhausen : Darßer Straße 101/101a: 150 Plätze

: Darßer Straße 101/101a: 150 Plätze Neu-Hohenschönhausen : Klützer Straße 42, 510 Plätze

: Klützer Straße 42, 510 Plätze Britz : Sangerhauser Weg (Parkplatz), 450 Plätze

: Sangerhauser Weg (Parkplatz), 450 Plätze Lichtenberg : Storkower Straße 220, 310 Plätze

: Storkower Straße 220, 310 Plätze Dahlem : Thielallee 63, 260 Plätze

: Thielallee 63, 260 Plätze Grunewald : Cordesstraße, 330 Plätze

: Cordesstraße, 330 Plätze Köpenick : Grünauer Straße, 150 Plätze

: Grünauer Straße, 150 Plätze Prenzlauer Berg: Eldenaer Straße, 400 Plätze

Die Kosten für den Bau und die Miete werden derzeit auf rund 208,5 Millionen Euro kalkuliert. Viele der Containerunterkünfte sollen für mindestens drei Jahre genutzt werden, maximal jedoch bis 2030, wie zum Beispiel in der Fürstenwalder Allee. Mehrere Standorte könnten aber auch unbefristet bestehen, wie etwa der Bau in der Klützer Straße in Lichtenberg oder der Eldenaer Straße 33 in Pankow.

Weitere Standorte sind das Areal der Alexander Barracks in Spandau, ein Bauplatz in Tegel Nord und ein Parkplatz in Neukölln am Sangerhauser Weg.

Um die Standorte zu finden, hat es im Vorfeld Gespräche zwischen dem Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten, Albrecht Broemme, sowie den Bezirksbürgermeistern, dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) und der Berliner Immobilienmanagement GmbH gegeben. Dies geht aus der Vorlage hervor. Die Bezirke seien bereits Ende Februar über die Liste der Standorte informiert worden.

Mit Blick auf die Bereitstellung der Schulplätze hat sich der Senat geeinigt. Zuvor hatte es Streit über die Zuständigkeit zwischen der Sozial- und der Bildungsverwaltung gegeben. Die Sozialverwaltung wollte nicht für die Schaffung von Schulräumen in den Unterkünften zuständig sein, die Bildungsverwaltung setzte sich für Beschulungsangebote in den Unterkünften vor Ort ein. Nun sieht die unter der Vermittlung des Finanzsenators Stefan Evers (CDU) gefundene Einigung vor: Sollten keine Schulplätze in der Nähe frei sein, werden Unterrichtsräume in oder an den Containerstandorten geschaffen.

Sechs neue Leichtbauhallen für Tegel

An einigen Standorten steht schon jetzt fest, dass Beschulung in den Unterkünften stattfinden soll: Laut Vorlage sollen an den Standorten am Askanierring 70-108a, in der Cordesstr. 2-9, in der Darßer Str. 153 sowie in Tegel Nord und an der Fürstenwalder Allee 356 Räumlichkeiten für Beschulung und Betreuungsangebote direkt auf dem Gelände der Unterkunft oder in der Nähe bereitgestellt werden.

Wie berichtet, will der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag auch die Verlängerung der Großunterkunft für Geflüchtete auf dem ehemaligen Flughafengelände Tegel bis Ende 2025 beschließen.

Zudem soll die Unterkunft noch ausgebaut werden: An einer Freifläche am angrenzenden Kurt-Schumacher-Damm sollen sechs weitere Leichtbauhallen aufgestellt werden und so 1000 weitere Plätze entstehen.