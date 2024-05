Polizist mit gebrochenem Daumen im Krankenhaus 17-Jährige randalieren in Berliner Flüchtlingsunterkunft

In der Nacht zu Donnerstag haben Jugendliche in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Kreuzberg randaliert, dabei wurde ein Polizist verletzt und musste wegen eines gebrochenen Daumens behandelt werden. Wie die Polizei mitteilte, sollen zunächst zwei 17-Jährige gegen Mitternacht in der Unterkunft in der Müllenhoffstraße eine Tür beschädigt haben.

Herbeigeeilte Polizeikräfte wollten die Jugendlichen zur Personalienfeststellung zu einer Dienststelle mitnehmen, wobei sich ihnen auf dem Weg zurück zum Einsatzwagen ein weiterer 17-Jähriger in den Weg stellte. Einer der Beamten schob diesen daraufhin zurück in eine Gruppe umstehender Heimbewohner, woraufhin der Jugendliche ihm ein Handy vor das Gesicht gehalten haben soll.

Laut Polizei soll die Stimmung in der Gruppe dann gegenüber den Einsatzkräften aggressiver geworden sein. Als die Polizisten den Treppenflur der Unterkunft erreicht hatten, soll ein Beamter versucht haben, die Flurtür hinter sich zu schließen, um die Gruppe daran zu hindern, ihnen zu folgen. Dabei soll der 17-Jährige, der ihnen zuvor den Weg versperrt hatte, den Polizisten beleidigt und mit dem Fuß gegen die Tür getreten haben.

Dabei soll sich der Polizeibeamte den Daumen gebrochen haben. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und musste den Dienst beenden. Die beiden Tatverdächtigen der Sachbeschädigung wurden laut Polizei ins Heim zurückgebracht, nachdem ihre Personalien festgestellt wurden. Der Jugendliche, der die Verletzung des Polizisten mutmaßlich zu verantworten hat, wurde nach Feststellung seiner Identität am Ort entlassen. Er muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.