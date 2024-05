Propalästinensische Proteste an Berliner Unis : Wissenschaftssenatorin Czyborra kritisiert offenen Brief von Lehrkräften

„Wir haben es nicht mit friedlichem, studentischem Protest zu tun“, sagte Ina Czyborra (SPD) am Freitagmorgen. Hunderte Dozierende hatten die Aktionen in einem Brief zuvor verteidigt.