S-Bahn- und Regionalverkehr betroffen Lokführerstreik führt zu Einschränkungen in Berlin

Auch in Berlin kommt es seit dem frühen Mittwochmorgen zu starken Beeinträchtigen im S- und Regionalverkehr. Im gesamten S-Bahnnetz komme es bis einschließlich Freitagabend, 18 Uhr, zu Ausfällen, teilte die S-Bahn mit. Grund ist ein Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL, der am Mittwochmorgen um 2 Uhr begonnen hat.

Ein Notfahrplan für die Linien S3 (Erkner-Ostbahnhof), S46 (Königs Wusterhausen-Schöneberg), S5 (Strausberg Nord-Ostbahnhof) und S9 (Flughafen BER-Friedrichstraße) soll die Außenbezirke und Umlandgemeinden im 20-Minutentakt anbinden. Der Schienenersatzverkehr auf den wegen Bauarbeiten eingeschränkten Linien S1, S2, S25 und S26 laufe ohne Einschränkungen.

Auch im Regionalverkehr zwischen Berlin und Brandenburg müssen sich Fahrgäste auf weitreichende Einschränkungen und Ausfälle einstellen.

Fahrgäste zeigen Verständnis

Am Berliner Hauptbahnhof ist die Lage am Morgen ruhig. Nur wenige Fahrgäste sind zu sehen. „Wir haben gar nicht mitbekommen, dass gestreikt wird“, sagt die Kolumbianerin Sofia Diaz Nava. Der 78-jährige Anthony Austin berichtet, er habe sich vorab am Informationsdesk der Deutschen Bahn informiert. „Wir sind zufrieden mit unserer Reise“, sagt er.

Abendlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — abends direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Schon beim letzten Streik sei auf dem Weg nach Potsdam nur wenig los gewesen, berichtet die 25-jährige Sophie Goldau. „Diesmal ist es noch leerer.“ Der 53-jährige Bernd Altenrät sagt: „Auf persönlicher Ebene bin ich natürlich genervt, aber auf sachlicher Ebene kann ich den Streik verstehen.“

BVG ist nicht betroffen

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind nicht direkt vom Streik betroffen. Busse, Straßen- und U-Bahnen fahren wie geplant. Allerdings müssen sich Fahrgäste auf vollere Fahrzeuge und längere Wartezeiten einstellen.

Auf den Straßen ist wegen des Streikt mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Einschränkungen gibt es dort auch weiterhin wegen der Bauernproteste. Verkehrsteilnehmer sollten mehr Zeit einplanen, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Blockaden an Brandenburger Autobahnauffahrten

Auch an allen Brandenburger Autobahnauffahrten ist am Mittwoch mit Einschränkungen zu rechnen. Die Vereinigung „Land schafft Verbindung“ plant dort Blockaden im Rahmen der Bauernproteste. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr sollen, mit Ausnahme des Berliner Rings, alle Anschlussstellen auf Brandenburgs Autobahnen betroffen sein, wie die Polizei im Kurznachrichtendienst X mitteilte.

An der A24 waren bereits ab etwa 6.30 Uhr drei Anschlussstellen durch protestierende Bauern blockiert. An den drei Anschlussstellen Oberkrämer, Kremmen (beide Landkreis Oberhavel) und Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) kamen Autofahrer nicht mehr durch. Nach Angaben eines Polizeisprechers wird jeweils nur die Auffahrt zur Autobahn blockiert, die Abfahrten müssen aus Sicherheitsgründen frei bleiben.

Um das Brandenburger Tor gibt es weiterhin Sperrungen wegen der Bauernproteste. Voraussichtlich bis zum Wochenende soll die Straße des 17. Juni nach Angaben der VIZ zwischen Großer Stern und Ebertstraße in Richtung Brandenburger Tor gesperrt bleiben. (mit dpa)