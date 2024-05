Saša Stanišić und Familientrauma: Neue Bücher live erleben Für diese Lesungen in Berlin gibt es noch Tickets

Die Ticket-Redaktion durchforstet jede Woche die Berliner Kulturszene nach den besten Veranstaltungen, auch Lesungen. Wir sagen Ihnen, für welche empfehlenswerten Lesungen diese Woche es noch Tickets gibt.

1 Für Familientraumata-Aufarbeitungs-Fans: „Sei nicht so“

Kirstin Warnke erzählt in ihrem Debütroman die Geschichte eines Familientraumas. © Annette Schiedeck

Die Autorin Kirstin Warnke kennt man aus zahlreichen TV-Rollen, vor allem ihre komisch-bösen Auftritte in der Comedy-Sendung „Extra3“ sind erinnerungswürdig. In ihrem ersten Roman „Sei nicht so“ (Piper Verlag) entkommt die Erzählerin Alice ihren eigenen Kindheitstraumata erst, als sie versteht, wie sehr die toxische Beziehung zu ihrer Mutter sie bis heute belastet und sie sich selbst endlich verzeihen kann.

Die Mutter ist eine Psychopathin, Borderlinerin, Grenzgängerin, Durchgeknallte, Polytoxikomanin, Narzisstin oder wie immer man das interpretieren will. Als Alice vier Jahre alt ist, taucht die Mutter mit dem Kind erst in Berlin unter, sucht immer wieder neue Unterschlüpfe. Bedrängt von der schlechten Welt sucht die oft auch liebevolle Mutter immer neue Exzesse, lässt das Kind allein oder schläft in ihren depressiven Phasen tagelang durch. Der Haushalt verwahrlost.

Die sechsjährige Alice geht in einer solchen Phase eines Tages einfach weg, läuft barfuß ein paar Straßen weiter, wo sie an einem schönen Haus klingelt und von einer fremden Frau freundlich hereingelassen wird. Sie bekommt Mittagessen, darf mit fremden Spielsachen spielen, erst am Abend, als sie damit herausrückt, wo sie wohnt, bringt sie der Nachbar zurück, wo ihre Mutter sie kommentarlos und ohne Dank hereinlässt.

Wie viele Stellen im Buch wirkt diese Episode beinahe märchenhaft – mit einem grausamen Hauch Gebrüder Grimm und dem verwirrenden Flow von Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“. Sprachlich beste Literatur, intensiv und mitreißend geschrieben, dabei voller Komik des Alltags. Kirstin Warnke liest beim „Debütant*- innenball“, bei dem bemerkenswerte Erstlingswerke vorgestellt werden. mpö

Wann und wo? Buchhandlung Uslar & Rai, Schönhauser Allee 43, Prenzlauer Berg

Fr, 24.5., 19:30 Uhr

12 Euro

2 Für Graphic Novel-Fans: „Der Große Reset“

Ika Sperling hat die Geschichte ihres eigenen Vaters verarbeitet. © Gregor Stockmann

Die Tirade kommt diesmal beim Einräumen der Spülmaschine. „Wach endlich auf!“, ruft der Vater seiner Tochter zu, während er das Geschirr vom Abendessen wegstellt. Der Ukraine-Krieg ist für ihn eine westliche Propagandaveranstaltung, die Corona-Pandemie gab es nicht, zudem stehe Deutschland kurz vorm Bürgerkrieg. Den Widerspruch der Tochter, anfangs noch lauter, dann immer leiser, überhört er einfach. „Ihr werdet noch merken, dass alles so kommen wird, wie ich es gesagt habe“, sagt er, doch die Tochter ist längst aus der Küche geflüchtet.

Szenen wie diese hat Ika Sperling immer wieder erlebt. Sie ist 27, Illustratorin und hat die Geschichte ihres Vaters und ihren Umgang damit in einer Graphic Novel verarbeitet, einer langen Comicerzählung in Buchform: „Der Große Reset“ (Berliner Verlag Reprodukt). Die Szene findet sich am Anfang des Buches.

Gut zwei Jahre lang hat Ika Sperling an dem Buch über Verschwörungsideologien gearbeitet. „Die Arbeit daran hatte schon einen therapeutischen Effekt, ich habe den Comic erst gemacht, nachdem ich mir meiner Gefühle klarer war“, sagt sie im Tagesspiegel-Gespräch. Mehr davon in der Bibliothek am Luisenbad. lvt

Wann und wo? Bibliothek am Luisenbad, Badstr. 39, Wedding

Fr, 24.5., 19:00 Uhr

Eintritt frei

3 Für Fußballfans: „Nachspielzeiten“

Kennt die Storys hinter dem Fußball: Lucas Vogelsang. © Ronja Hartmann

Einer der besten Sätze von Albert Camus hat nichts mit Sisyphos zu tun: „Alles, was ich über Moral und Verpflichtungen weiß, verdanke ich dem Fußball.“ Dem Autor Lucas Vogelsang dürfte es in seinem Leben ähnlich ergangen sein, hat er doch diesen Sinnspruch seinem Buch „Nachspielzeiten“ (Tropen) vorangestellt. Und beantwortet dann die wirklich wichtigen Fragen: Wie konnte Otto Rehhagel 2004 Europameister werden, Paul Gascoigne in einer Nacht ein ganzes Land verändern und Franz Beckenbauer Ende der Siebzigerjahre New York erobern?

Vogelsang trifft Paul Gascoigne und Vinnie Jones in England, Mehmet Scholl in München und Rehhagels rechte Hand in Thessaloniki. Er tanzt mit Beckenbauer und Pelé im Studio 54, wirft sich mit Tim Wiese in den Ring und geht mit Häßler, Legat und Hartwig in den Dschungel. Seine Nachspielzeiten sind eine große Liebeserklärung an den Fußball und die Menschen, die ihn prägen. Ein literarischer Appetitmacher zeitnah zur Fußball-EM, den uns Vogelsang und Moderator Marco Seiffert stilecht zum Frühschoppen am Sonntag im Poststadion näher bringen. meh

Wann und wo? Sportpark Poststadion, Lehrter Straße 59, Mitte

So 26.5., 12:30 Uhr

15 Euro

4 Für Italo-Fans: „Ciao, Amore Ciao!“

Nicht der Autor des Buchs, sondern der Italopop-Sänger Adriano Celentano. © imago images / United Archives/United Archives / kpa Publicity

Manchmal reicht ein Aperol Spritz halt nicht, um einen vollends auf Italienfeeling einzustellen. Da braucht es schon ordentlichen Italopop – „Azzurro!“ und seinem Interpreten Adriano Celentano (Foto) sei Dank! Der Autor Eric Pfeil nähert sich Italien aber nicht nur, weil er dort mal wieder gerne Urlaub machen möchte, sondern um ein zerrissenes Land besser verstehen zu können: Welches musikalisches Erbe besteht hier? Welche Altlasten hat Silvio Berlusconi hinterlassen? Wie lebt man mit Mafia und undurchdringlicher Bürokratie? In seinem neuen Buch „Ciao, Amore Ciao“! verhandelt er diese Themen, die Musik kommt dabei natürlich nicht zu kurz. sisi

Wann und wo? Pfefferberg Theater, Schönhauser Allee 176, Prenzlauer Berg

Mi 29.5., 20 Uhr

17 Euro

5 Für Saša Stanišić-Fans: Neue Geschichtensammlung mit langem Titel

Der preisgekrönte Autor Saša Stanišić veröffentlicht eine Geschichtensammlung. © Magnus Terhorst

Ein deutsch-bosnischer Schriftsteller fährt nach Helgoland und merkt dann, dass er schonmal da war. Ein Justizier beschließt, zu betrügen, um gegen sein Kind im Memory zu gewinnen. Eine Reinigungskraft will das Leben in die eigene Hand nehmen: In seinem neuen Buch mit dem langen Titel „Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne“ nimmt einen der preisgekrönte Autor Saša Stanišić mit zu ungewöhnlichen Entscheidungen, zur schwierigen, statt der leichten Option. Das ist der rote Faden, der sich durch die Geschichten zieht. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit eine Liveübertragung auf Radioeins und Radio3 zu hören. cpm