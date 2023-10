Schlange fast bis zum Brandenburger Tor Auch viele Berliner Polen wollen bei der Wahl ihr Stimme abgeben

Am Sonntag wird in Polen gewählt. Auch in Berlin wollen viele Polinnen und Polen ihre Stimme abgeben. Auf dem Pariser Platz bildete sich daher eine lange Schlange vor dem Wahllokal, das sich im Pilecki-Institut befindet.

Um 12.45 Uhr reichte sie fast bis zum Brandenburger Tor: Rund 200 Menschen warteten auf Einlass. Wer zu diesem Zeitpunkt seine Stimme abgeben wollte, musste knapp eine halbe Stunde anstehen.

Viele wollen damit einen Regierungswechsel herbeiführen: Wichtig sind ihnen ein Verbleib ihres Heimatlandes in der EU, eine Stärkung der Rechte von Frauen und ein Zurückdrängen des kirchlichen Einflusses auf die polnische Politik.