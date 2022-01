Der Handel drängt auf ein bundesweites Ende der 2G-Regelung beim Shoppen. Mit einer "Solidaritätsadresse" für den Nonfood-Bereich haben sich die vier großen deutschen Lebensmittelketten - Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) - an mehrere deutsche Spitzenpolitiker gewandt. Neben Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) schrieben sie auch an Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Der Brief liegt dem Tagesspiegel vor.

"Wir teilen mit dem stationären Nonfood-Handel dessen tiefe Existenzsorgen und sehen die Gefahr von tausenden Schließungen insb. inhabergeführter Geschäfte und deren verheerende Wirkung auf unsere Innenstädte, die Standort-Agglomerationen und mithin den stationären Einzelhandel in Deutschland als Ganzes", schrieben die Konzernchefs, deren Läden selbst von der 2G-Regelung nicht betroffen sind. "Daher möchten wir Sie bitten, darauf hinzuwirken, dass die 2G-Zugangsbeschränkungen für den Nonfood-Einzelhandel aufgehoben werden."

„Auf Basis unserer nunmehr fast zweijährigen Erfahrungen mit der Pandemie können wir feststellen, dass der Einzelhandel mit den geeigneten Hygienekonzepten (maßgeblich Maskenpflicht und Abstandswahrung) kein Infektionsherd ist.“ Das gelte unabhängig von den gehandelten Sortimenten.

Bei den betroffenen Händlern führe die 2G-Regel, die nur Geimpften und Genesenen den Zutritt erlaubt, dagegen zu erheblichen Umsatz- und Ergebniseinbußen, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Topmanager drängen deshalb: „Den Unternehmen sollte es jetzt ermöglicht werden, unter Einsatz der hinlänglich bewährten Hygienekonzepte ihre Kundinnen und Kunden ohne weitere Beschränkungen zu empfangen und zu bedienen.“

Bund und Länder hatten die 2G-Regel für weite Teile des Einzelhandels angesichts der steigenden Corona-Inzidenzzahlen Anfang Dezember vergangenen Jahres beschlossen. Davon ausgenommen sind Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken. Allerdings wurde die Regelung bereits in mehreren Bundesländern von Gerichten gekippt. Die Lebensmittelkonzerne verwiesen nun darauf, dass die Inzidenz dort auch nicht stärker gestiegen sei als anderswo.

Lindner hat Zweifel an 2G, Giffey sieht Lockerungen erst ab März

Nun signalisierte auch FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner Zweifel an der geltenden Regelung. „Ich stelle mir persönlich die Frage, ob wir wirklich auf Dauer die sehr scharfen Zutrittsbeschränkungen im Handel brauchen. Da entsteht ja ein wirtschaftlicher Schaden. Und da muss eben immer gefragt werden, ob der Schaden in einem richtigen Verhältnis steht zum zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen“, sagte er dem TV-Sender „Welt“.

Sieht keine Chance auf schnelle Lockerungen für den Handel: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Foto: Annette Riedl/dpa

Berlins Regierende Bürgermeisterin gab sich hingegen zurückhaltend. "In dem Moment, wo die Zahlen runtergehen, müssen Öffnungsschritte auch geplant werden", sagte Giffey am Montagmorgen im Inforadio des RBB. "Und natürlich ist 2G im Einzelhandel dann auch ein Thema."

Bei Inzidenzen von mehr als 2000 könne man jedoch jetzt keine Lockerungen beschließen. Wenn die Spitze der Omikron-Welle Mitte Februar erreicht werde, könne man "für den März" Erleichterungen ins Auge fassen. Giffey verwies dabei auch auf einen Beschluss des Verwaltungsgerichts aus der vergangenen Woche, dass einen Eilantrag der Modekette "Ernsting's Family" abgewiesen und die 2G-Regelung für den Berliner Einzelhandel ausdrücklich bestätigt hatte.

„Katastrophe“ und „Fehlentscheidung“: Berliner Handel beklagt Einbußen

Giffey reagierte damit auf die Forderung des Handelsverbands Berlin-Brandenburg nach einem Ende der 2G-Regelung für den Besuch von Geschäften. "Die Situation ist in diesem Winter ist eigentlich noch toxischer als im letzten", sagte dessen dessen Hauptgeschäftsführer, Nils Busch-Petersen, am Sonntag in der "Abendschau" des RBB.

"Obwohl wir da mit Lockdown-Maßnahmen zu tun hatten, waren die Verhältnisse noch relativ klar. Jetzt gehen wir mit geöffneten Läden, aber unter unmöglichen Rahmenbedingungen serienweise in die Knie. Es ist eine Katastrophe."

Für Läden eine Last: Shopping geht in Berlin gerade unter der 2G-Regelung - also mit einem Genesenen- oder Geimpften-Nachweis. Foto: imago images/Seeliger

Berlinweit gebe es massive Umsatzeinbußen. Kunden blieben fern, Ladenpersonal müsse wie "Hilfssheriffs" die Nachweise von Geimpften und Genesenen kontrollieren. Busch-Petersen verwies ebenfalls auf die Erfahrung aus anderen Bundesländern, die (nach Gerichtsentscheidungen) die 2G-Regelung für den Einzelhandel wieder abgeschafft hatten.

"Große Teile der Bundesrepublik haben kein 2G mehr und haben keine schlechteren Zahlen als wir", sagte er im Hinblick auf Bayern, Baden-Württemberg, das Saarland und Niedersachsen. "Das müsste man, wenn man faktenbasierte Politik macht, mal zur Kenntnis nehmen."

2G im Einzelhandel sei eine "Fehlentscheidung" gewesen, die es zu korrigieren gelte, sagte der Einzelhandelsvertreter. "Und das ist keine Lockerung, sondern einfach eine Revision einer falschen Entscheidung - und die ist überfällig."

Aktuell müsse man vor allem auf die Krankenhausbelegung achten, sagte der Einzelhandelsvertreter. "Das ist der wichtige Wert - und die anderen Zahlen dürfen uns nicht dauerhaft erschrecken." Wegen der hochansteckenden Omikron-Variante waren die Infektionszahlen seit Anfang Januar in ungekannte Höhen gestiegen.

Berlin hat aktuell die höchste Inzidenz bundesweit

Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin bei 1821 - aktuell der höchste Wert unter den Bundesländern. Auch die Zahl der infizierten Patienten auf den Normalstationen der Krankenhäuser hat zuletzt stark auf 906 zugenommen, vielfach handelt sich allerdings um Zufallsbefunde, während die Betroffenen wegen anderer Leiden eingeliefert wurden.

Die Zahl der Intensivpatienten mit schwerem Covid-19-Verlauf war im Januar zurückgegangen und ist in jüngster Zeit nur moderat auf 193 angestiegen, während sie im Dezember bei mehr als 240 lag. Busch-Petersens Appell: "Wir müssen wieder lernen, schrittweise auch normal erleben." (mit dpa)