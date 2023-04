Unfall auf Berliner Stadtautobahn A100 teilweise gesperrt – über eine Stunde Stau

Wer am Mittwochmorgen auf der Berliner Stadtautobahn unterwegs ist, muss mit einem längeren Stau rechnen. Wegen eines Unfalls auf der A100 in Richtung Wedding sind am Tempelhofer Damm der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Der Stau beginnt ab der Stubenrauchstraße. Autofahrer müssen mehr als 60 Minuten dafür einplanen. (Tsp)