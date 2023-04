Unfall mit mehreren Autos auf der Berliner Stadtautobahn A100 teilweise gesperrt – eine Stunde Stau

Wer am Mittwochmorgen auf der Berliner Stadtautobahn unterwegs ist, muss mit einem längeren Stau rechnen. Wegen eines Unfalls auf der A100 in Richtung Wedding sind am Tempelhofer Damm der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Der Stau beginnt ab der Stubenrauchstraße. Autofahrer müssen aktuell mehr als 60 Minuten dafür einplanen.

Bei dem Unfall zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm wurde der VIZ zufolge die Fahrbahn verunreinigt. Derzeit liefen noch die Reinigungsarbeiten, hieß es.

Nach Angaben der Polizei hat sich der Unfall mit mehreren Autos gegen 9 Uhr ereignet. Dabei seien „Betriebsstoffe“, also unter anderem Motoröl und Kühlwasser, ausgelaufen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Zu möglichen Verletzten konnte die Polizei noch keine Angaben machen.