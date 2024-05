Verdacht der Volksverhetzung in Berlin-Wedding Betrunkener soll am Vatertag Hitlergruß gezeigt haben

Am Vatertag soll ein betrunkener 26-Jähriger in Berlin-Wedding den Hitlergruß gezeigt haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Gegen 15.50 Uhr soll der Mann auf dem Gehweg der Groninger Straße einen vorbeifahrenden Radfahrer mit einem ausgestreckten rechten Arm belästigt haben. Außerdem habe er währenddessen mehrmals die Worte „Heil Hitler“ und „Sieg Heil“ gerufen. Zeugen hätten diese Aussage auf der Polizeistation bestätigen können.

Wenig später konnten die Einsatzkräfte nach Aussage der Behörde den 26-Jährigen sowie seinen 27-jährigen Begleiter an der Seestraße Ecke Groninger Straße antreffen. Das Duo wurde zur Polizeistation gebracht. Ein Atemalkoholtest des Tatverdächtigen zeigte ein deutliches Ergebnis. 1,1 Promille hatte er im Blut. Wenig später waren beide Männer wieder auf freiem Fuß. (Tsp)