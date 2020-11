Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Infektionszahlen hat die Berliner Linkspartei ihren für den 5. Dezember geplanten Landesparteitag abgesagt. Das erklärte Sebastian Koch, Landesgeschäftsführer der Partei, am Dienstag.

Die Entscheidung sei in einer außerordentlichen Beratung des Landesvorstands vom Montag einstimmig gefallen, erklärte Koch und führte als Begründung die für die Allgemeinheit geltenden Beschränkungen des alltäglichen Lebens an. „Was wir uns von anderen wünschen, gilt selbstverständlich auch für uns als die Linke“, sagte Koch und kündigte als neuen Termin für das Treffen den 16. und 17. Januar 2021 an.

Der Parteitag wird dann online stattfinden. Einzig die Wahlen des Landesvorstands sollen analog in den Bezirksbüros der Partei durchgeführt werden. Die Vorstellung der Kandidaten, Reden und inhaltliche Debatten werden online stattfinden, erklärte Koch.

Auf ein ähnliches Prinzip hatte sich zuletzt die Berliner SPD geeinigt. Am Termin für ihren zuletzt zwei Mal in Folge verschobenen Landesparteitag am 27. und 28. November hält die Partei fest. Eine Sprecherin erklärte: „Wir schreiten in den Planungen voran. Der Parteitag wird wie geplant stattfinden.“

Mit Spannung erwartet wird die Wahl von Franziska Giffey und Raed Saleh an die Spitze des Landesverbandes. Giffey gilt als designierte SPD-Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl 2021. Sie verzichtete in der Vorwoche auf das Tragen ihres Doktortitels, nachdem die Freie Universität ein Prüfverfahren ihrer Doktorarbeit neu aufgerollt hatte.

Unklar ist, ob die Grünen ihren für den 12. Dezember geplanten Parteitag abhalten. Nina Stahr und Werner Graf, die beiden Vorsitzenden des Landesverbandes, deuteten eine Entscheidung in der kommenden Woche an. Ende Oktober hatten die Grünen eine Landesdelegiertenkonferenz zur Vorstandswahl im Hotel Estrel abgehalten - mit einem von zu Hause zugeschalteten Vorsitzenden Graf.