Wegners erste Regierungserklärung „Wir wollen Schluss machen mit dem Terminstau bei den Berliner Ämtern“

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verspricht in seiner ersten Regierungserklärung ein Ende des Terminstaus bei den Ämtern. Wegner sagte zu Beginn seiner Rede im Berliner Abgeordnetenhaus: „Wir wollen Schluss machen mit dem Behörden-Pingpong“, versprach der CDU-Politiker und kündigte eine schnelle Verwaltungsreform an.

Den mehr als 130.000 Mitarbeitern dieser Stadt versprach Wegner: „Wer für Berlin arbeitet, soll künftig so viel verdienen wie im Bund.“ Dies solle in den nächsten Jahren gelingen und sei „ein großer Erfolg“ für Berlin. Wegner kündigte an: „Wir wollen der beste Arbeitgeber der Stadt werden“.

Für die dafür notwendigen Reformen lud der Regierungschef insbesondere die Grünen zu einer überparteilichen Zusammenarbeit ein. Hintergrund ist, dass für einige Reformen der Verwaltung eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit im Parlament ist. Explizit sprach Wegner den Grünen-Fraktionsvorsitzenden Werner Graf an: „Lasst uns dieses Thema gemeinsam angehen und nicht parteipolitisch nutzen.“