Wiederholung der Bundestagswahl? : Berlins Landeswahlleiter und Parteien bereiten sich seit Monaten vor

Am Dienstag entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden muss. Druckereien für Stimmzettel sind gefunden, Kampagnen der Parteien in Arbeit.