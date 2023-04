Rechte Hetze zur besten Sendezeit Wer ist der ehemalige Fox-Moderator Tucker Carlson?

Der US-Moderator Tucker Carlson verlässt überraschend Fox News – wenige Wochen nach dem historischen Vergleich zwischen dem rechten Nachrichtensender und dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion im Streit um falsche Wahlbetrugsvorwürfe, die der Sender verbreitete.

Carlson habe sich mit Fox News darauf geeinigt, getrennte Wege zu gehen, teilte der Sender mit.

Der Abgang des Moderators erfolgt den Angaben zufolge mit sofortiger Wirkung: Demnach moderierte Carlson am vergangenen Freitag zum letzten Mal seine Abendshow „Tucker Carlson Tonight“. Wer ist der ebenso erfolgreiche wie umstrittene Moderator, der in Deutschland deutlich weniger bekannt ist als in den USA?

Tucker Carlson – ein Überblick

Carlson galt als einer der bekanntesten Persönlichkeiten des Senders Fox News und sorgte immer mit seinen hetzerischen Kommentaren für Schlagzeilen . Er ist eine der einflussreichsten konservativen Stimmen in den USA.

. Er ist eine der einflussreichsten konservativen Stimmen in den USA. In seiner werktäglichen Abendsendung verbreitete er Verschwörungstheorien sowie offensichtliche Falschmeldungen, und er hetzte gegen Minderheiten . Er äußerte sich rassistisch, machte sexistische und transfeindliche Kommentare und wurde dafür von seinen Fans gefeiert.

. Er äußerte sich rassistisch, machte sexistische und transfeindliche Kommentare und wurde dafür von seinen Fans gefeiert. Erst vor wenigen Wochen sorgte Carlson mit einer Dokumentation für Aufsehen, in der er die Gewalt durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 kleinredete. Carlson behauptete in seiner Sendung ohne Belege, Bundesagenten hätten die Gewalt angestachelt .

. Carlson, der Trump immer wieder interviewte, hatte von den Abendmoderatoren der US-Nachrichtensender die besten Einschaltquoten. Im Schnitt schalteten gut drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Warum ist Carlson nicht mehr bei Fox?

Gründe für den Abgang des 53-Jährigen nannte der größte konservative Nachrichtensender der USA nicht. Carlson arbeitete seit 2009 bei Fox News, ihm werden politische Ambitionen nachgesagt.

Es seien nun vor allem Carlsons Kommentare über das Fox-Management gewesen, die eine Rolle bei seinem Weggang von Fox gespielt hätten, berichtete aber die „Washington Post“ unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle.

Offen blieb, wie es für Carlson nach der Trennung weitergeht. In seiner letzten Sendung am Freitag hatte er seinen Abschied nicht angekündigt und sich vom Publikum nicht verabschiedet.

Jobangebot u. a. aus Moskau: Wie geht es nun für Tucker Carlson weiter?

Der rechte Sender Newsmax reagierte auf die Entscheidung seines Konkurrenzsenders und warb um neues Publikum. „Fox News hat sich seit einiger Zeit auf den Weg gemacht, ein etabliertes Medium zu werden, und die Absetzung von Tucker Carlson ist ein großer Meilenstein in diesem Bestreben“, erklärte der 2014 gegründete Sender am Montag. Millionen von Zuschauern, die das alte Fox News gemocht hätten, seien bereits zu Newsmax gewechselt. Carlsons Weggang werde diesen Trend noch verstärken.

Für Aufsehen sorgte der Fall Carlson auch in Moskau. Der kremltreue Propagandist Wladimir Solowjow bot Carlson sogar einen Job im russischen Staatsfernsehen an. „Sie sind jederzeit in Russland und Moskau willkommen“, hieß es in einem Schreiben, das Solowjow am Montagabend auf Telegram veröffentlichte.

„Wir bieten Ihnen gerne einen Job an, falls Sie als Moderator oder Host weitermachen wollen“, erklärte das Team des 59 Jahre alten Russen, der unter anderem für seine Hetze gegen Ukrainer und den Westen bekannt ist. (AFP/dpa)