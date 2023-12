Auf TikTok erwischt Autofahrer filmt Handy-Video bei Tempo 270

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat die Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit 270 km/h über die Autobahn raste und dabei noch ein Handy-Video drehte.

Der 40-Jährige fuhr zwischen den Städten Syrakus und Avola mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Auf Italiens Autobahnen gilt Tempo 130. Zudem hatte er am Steuer auch noch das Handy in der Hand.

Das Filmchen stellte er später auf seinem TikTok-Kanal ins Internet. Erst dadurch kam ihm die Polizei auf die Spur, wie der Sender Rai am Donnerstag berichtete.

Der Raser ist nun wahrscheinlich für längere Zeit seinen Führerschein los. Zudem muss er eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe zahlen. (dpa)