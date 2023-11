Aus Zirkus ausgebrochen Löwe streunt in Italien stundenlang durch Stadt

In diesem Fall war es ernst: In der italienischen Hafenstadt Ladispoli hat am Samstag ein aus einem Zirkus ausgebrochener Löwe stundenlang für Aufregung gesorgt. Das Raubtier streunte am Nachmittag durch die Straßen der 40.000-Einwohner-Stadt im Norden von Rom.

Bürgermeister Alessandro Grando mahnte die Bevölkerung zu „höchster Vorsicht“. Erst nach mehreren Stunden gelang es, das Tier (oben Symbolfoto) zu betäuben und wieder einzufangen.

Im Internet kursierten mehrere Videos, die zeigen, wie das Tier gemächlich durch die Straßen der Hafenstadt und über die Bürgersteige stolzierte. Die meisten Anwohner blieben sicherheitshalber in ihren Häusern und Wohnungen. Manche saßen vorübergehend auch in ihren Autos fest. Später wurde das Tier in einem Schilfgürtel in der Umgebung von Ladispoli gesichtet.

Am Abend gelang es, den Löwen ausfindig zu machen und ihm eine Betäubungsspritze zu versetzen, wie der Bürgermeister mitteilte. Der Löwe schlief dann nach einigen Minuten ein.

Der Löwe werde nun dem Zirkus übergeben, schrieb Bürgermeister Grando auf Facebook. „Ich hoffe, dass dieser Vorfall das Gewissen wachrüttelt und dass wir der Ausbeutung von Tieren in Zirkussen endlich ein Ende setzen können“, fügte er hinzu.

Im Juli hatte eine vermeintliche Löwin, die angeblich in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) gesichtet worden war, rund 30 Stunden Hunderte Polizei- und andere Einsatzkräfte in Atem gehalten und eine großangelegte Suche in den Wäldern südlich von Berlin ausgelöst. Weltweit wurde über die angebliche Löwenjagd berichtet.

Letztlich hatten mehrere Wildtierexperten mithilfe von Fotos nachgewiesen, dass es sich nicht um eine Löwin handeln konnte, sondern um ein Wildschwein. Bestätigt wurde dies auch durch die Analysen der eingereichten Kot- und Haarproben des Wildtieres, die am Ort der Sichtung in Kleinmachnow gefunden worden waren. (dpa, AFP, Tsp)