DWD warnt vor „großer Gefahr für Leib und Leben“ Eisregen und Schnee bringen Verkehr vielerorts zum Erliegen

Die Menschen in Deutschland müssen sich an diesem Mittwoch auf kräftige Schneefälle und Glatteis einstellen – und auf entsprechende Probleme im Verkehr. Im Westen Deutschlands haben am Morgen erste Regenfälle eingesetzt, an mehreren Flughäfen wurden bereits zahlreiche Flüge annulliert.

Starke Schneefälle und extremes Glatteis werden vor allem in der Mitte und im Süden des Landes erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Blick auf Tief „Gertrud“ mitteilte.

Für den Westen und die Mitte Deutschlands sagten die Meteorologen starken Schneefall voraus. Auch in den mittleren Landesteilen sowie im Osten soll es im Laufe des Mittwochs schneien, wie es im Warnlagebericht hieß.

Am Mittwochmorgen warnte der DWD vor einer sehr hohen Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen in einem Streifen von Trier und bis nach Frankfurt am Main. In den betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg sei die Glättegefahr sehr hoch.

In der Warnmeldung hieß es: „Große Gefahr für Leib und Leben durch gefrierenden Regen mit starkem Eisansatz; verbreiteten Eisbruch.“ Aufenthalte im Freien und Fahrten sollten unbedingt vermieden werden.

Airports annullieren Flüge

Wie erwartet hat die Wetterlage erhebliche Auswirkungen auf die Infrastruktur. Mehrere Flughäfen haben bereits ihre Flugpläne zusammengestrichen, die Deutsche Bahn hat sich eigenen Angaben zufolge „intensiv“ auf die Wetterlage vorbereitet.

Am Frankfurter Flughafen fallen zahlreiche Flüge aufgrund der Warnungen vor Schnee und Glätte aus. Wie eine Fraport-Sprecherin am Morgen mitteilte, sind von 1047 geplanten Flügen bereits im Vorfeld 570 annulliert worden.

Noch sei unklar, ob weitere hinzukommen, da man erst einmal die Wetterentwicklungen abwarten wolle. Passagieren empfehle man, sich vorab bei den Airlines über ihre Flüge zu informieren und bei Streichungen nicht zum Flughafen zu kommen.

Am Hauptstadtflughafen BER wurden aufgrund des Winterwetters in der Region Berlin-Brandenburg für Mittwochmorgen mehrere Inlandsflüge gestrichen, vor allem nach Frankfurt und München.

Auch der Flughafen München hat von rund 650 geplanten Starts und Landungen mehr als 250 Flüge annulliert, sagte eine Sprecherin am Morgen. Demnach soll der Winterdienst dafür sorgen, dass eine Start- und Landebahn immer geöffnet ist.

Bereits am Dienstagabend hatte der Flughafen Saarbrücken angekündigt, dass er seinen Flugbetrieb komplett einstellt. Die Lufthansa hatte mitgeteilt, am Mittwoch bundesweit nur einen Rumpfflugplan anzubieten.

Zugbindung im Bahnverkehr aufgehoben

Auch Bahnreisende müssen sich bundesweit auf Einschränkungen einstellen. Nach Angaben einer Sprecherin vom Dienstag hat sich die Deutsche Bahn „intensiv“ auf die angekündigte Wetterlage vorbereitet.

Laut Bahn hielten sich Mitarbeiter in den betroffenen Regionen bereit, um beispielsweise Weichen zu räumen oder die Verkehrssicherung an Bahnübergängen zu gewährleisten.

An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stünden Räumfahrzeuge und schwere Loks zur Verfügung. Zudem wurde die Zugbindung für Fahrten im Fernverkehr am Mittwoch aufgehoben.

In einigen Landkreisen Bayerns fällt wegen der Wetterverhältnisse auch der Unterricht aus oder findet von zu Hause statt.

Wie das Kultusministerium in München am Dienstag mitteilte, betrifft der Schulausfall zahlreiche Landkreise. Darunter zum Beispiel Altötting, Tirschenreuth und Ansbach. Informationen dazu sollen bei den Schulen selbst abgefragt werden. (dpa)