Benjamin Netanjahus Fünf-Punkte Plan für Gaza Ideolgie schlägt tragfähiges politisches Konzept

Eine Seite. Mehr war es wohl nicht, was Benjamin Netanjahu seinem Kriegskabinett als Plan für eine Zukunft des Gazastreifens jetzt vorgestellt haben soll. Eine Seite, das wirkt nicht gerade so, als habe sich jemand richtig tiefgründige Gedanken gemacht, was auf den Krieg gegen die Hamas einmal folgen soll. Vermutlich ist das auch gar nicht gewollt.