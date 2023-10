Bilder von Geiseln veröffentlicht Hamas verschleppt Israelis in den Gazastreifen und führt sie vor

Kämpfer der militanten Palästinensergruppe Hamas haben bei ihren Attacken auf israelisches Territorium am Samstag offenbar auch mehrere Geiseln genommen. Wie hoch die Zahl der Entführten ist, lässt sich aktuell nicht mit Sicherheit sagen.

Die Hamas behauptet einem Bericht des israelischen Nachrichtenportals „Ynet“ zufolge, 35 Israelis in ihrer Gewalt und auf palästinensisches Gebiet gebracht zu haben. So soll auch das Bild oben die Entführung einer Person aus Israel in den Gazastreifen zeigen. Mit einem Golfcart. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

In arabischen Medienberichten sei von mehr als 50 Entführten die Rede, berichtet die „The Times of Israel“. Mehrere Geiseln sollen demnach schon getötet worden sein.

In den sozialen Netzwerken kursieren von Palästinensern gepostete Videos, die gefangene israelische Frauen, Männer und auch Kinder zeigen sollen. Zudem bestätigen dort Israelis die Entführung von Angehörigen.

Außerdem veröffentlichte der bewaffnete Arm der Hamas ein Video von Kämpfern mit drei Gefangenen in Zivilkleidung. Dem Videokommentar zufolge soll es sich um Mitglieder der Al-Kassam-Brigaden handeln, die „mehrere feindliche Soldaten während des Kampfes der „Al-Aksa-Flut“ gefangen genommen hätten (als „Al-Aksa-Flut“ wird die aktuelle Militäraktion von der Hamas bezeichnet. Sie soll eine angebliche „Entweihung“ des Tempelberges durch Israelis rächen).

Hebräische Schrift im Hintergrund deutet darauf hin, dass die Aufnahmen auf der israelischen Seite des Eres-Grenzübergangs aufgenommen wurden, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte die Gefangennahme als Verstoß gegen internationales Recht. Die „Geiseln“ müssten sofort freigelassen werden, schrieb er im Onlinedienst X, vormals Twitter.

Dem „Ynet“-Bericht zufolge sollen Beiträge in sozialen Medien aus dem Gazastreifen Hunderte von Hamas-Kämpfern zeigen, wie sie angeblich nach Israel strömen.

Häuser im Ort Netiv Haasara wurden demnach von Terroristen in Brand gesteckt, die die Bewohner offenbar als Geiseln nahmen und dabei nur auf lokale Sicherheitskräfte und keine Militärpräsenz trafen. Israelische Medien berichten demnach, dass die Bewohner das Gefühl hätten, im Stich gelassen worden zu sein.

Anderen Medienberichten zufolge soll eine Frau im Gespräch mit dem israelischen TV-Sender „Channel 12“ geschildert haben, dass ihr Vater von Hamas-Kämpfern aus einer Gemeinde an der Südgrenze entführt und in den Gazastreifen gebracht wurde.

„Sie haben meinen Vater entführt, ich habe Bilder von ihm in Gaza gesehen“, sagte die aufgelöste Zivilistin unter Tränen. „Er sagte, dass sie im Haus waren. Er sagte mir, dass sie ihn mitnehmen würden“, zitiert die „Bild“ die Frau.

Andere Posts bei X legen nahe, dass die Hamas auch mindestens eine ältere Frau und eine Mutter mit zwei Kindern verschleppt hat, eines der Kinder hat offenbar eine kleine Wunde am Kopf.

Bei dem Großangriff der Palästinenser handelt es sich um die schwersten Kämpfe seit dem zehntägigen Krieg zwischen der Hamas und Israel im Jahr 2021. Israel wurde von der Attacke völlig überrascht.

Es kam zu einem beispiellosen Eindringen einer unbekannten Zahl von Hamas-Kämpfern aus dem Gazastreifen in israelisches Gebiet. Die Hamas wird von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. (lem)