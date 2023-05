Covid oder Herzprobleme? Lukaschenko fehlte bei Putins Dinner am Tag des Sieges

Einen Tag nach befremdlichen Auftritten Alexander Lukaschenkos bei den Feierlichkeiten zum „Tag des Sieges“ in Moskau und Minsk wird in oppositionellen belarussischen Medien und Online-Netzwerken über den Gesundheitszustand des Machthabers spekuliert.

Die Parade auf dem Roten Platz in Moskau hatte Lukaschenko auf der Ehrentribüne mit freudloser, gequälter Miene beobachtet, wie im TV und auf Videos zu sehen war. Im Anschluss daran war der 68-Jährige auf den Bildern, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Führern ehemaliger Sowjetrepubliken zeigen, nicht zu sehen.

Putins Vasall Alexander Lukaschenko Lukaschenko wird seit der gefälschten Präsidentenwahl 2020 und den darauffolgenden Massenprotesten von den EU-Mitgliedsstaaten, Großbritannien und den USA nicht mehr als legitimes Staatsoberhaupt anerkannt. Belarus beteiligt sich nicht direkt an der russischen Aggression gegen die Ukraine, spielte jedoch bei der Vorbereitung des Angriffskrieges eine wichtige Rolle. Unmittelbar vor dem russischen Überfall fanden gemeinsame Manöver auf belarussischem Gebiet statt. Lukaschenko und Putin bei einem Treffen im Februar 2022. © dpa / AP/Pool Sputnik Kremlin/Sergei Guneyev

Die anderen Autokraten waren mit Ausnahme des kirgisischen Staatsoberhaupts Sadyr Dschaparow erst unmittelbar vor der Parade in Moskau eingetroffen. Offensichtlich sollte damit ein Signal der Unterstützung für Moskaus Angriffskrieg gesetzt werden.

Tatsächlich hat sich bislang keiner der in Moskau anwesenden Führer offen als Befürworter der Aggression geäußert. Andererseits beteiligen sich diese Nachbarn Russlands auch nicht an den Sanktionen.

Im Elektromobil zur Kranzniederlegung

Lukaschenko war nicht in der Lage, die 300 Meter bis zur Kranzniederlegung am „Grabmal des Unbekannten Soldaten“ an der Kremlmauer zu Fuß zu gehen. Er wurde mit einem Elektromobil des russischen Sicherheitsdienstes befördert.

An dem Dinner, das Putin später für seine Staatsgäste gab, nahm Lukaschenko schon nicht mehr teil. Er sei „aus gesundheitlichen Gründen“ vorzeitig abgereist, hieß es.

Am Abend tauchte Lukaschenko dann bei einer Kranzniederlegung zum „Tag des Sieges“ in Minsk wieder auf. Zum ersten Mal seit seiner Machtübernahme vor mehr als einem Vierteljahrhundert hielt er an diesem Tag nicht die Rede. Er überließ seinem Verteidigungsminister das Verlesen eines Textes. Hinter Lukaschenko hatten sich – fast demonstrativ – zum ersten Mal die drei Söhne des Autokraten gemeinsam versammelt.

Über den Gesundheitszustand Lukaschenkos wird schon seit längerem spekuliert. Angeblich soll er mit einer Erkältungskrankheit, möglicherweise auch Covid, in Moskau angereist sein. Doch das scheint wenig wahrscheinlich angesichts der außerordentlichen Vorsichtsmaßnahmen, die in Russland getroffen worden sind, um Putin vor Infektionskrankheiten zu schützen.

Angeblich hatte Lukaschenko bereits vor Jahren einen Herzinfarkt, mit dessen Folgen er kämpfen soll. Offizielle Verlautbarungen über Krankheiten gab es jedoch nur ganz selten. Vor zwei Jahren räumten die Behörden eine Covid-Erkrankung ein.

Inszenierte Stärke: Lukaschenko und Putin nach einem Eishockeyspiel im Jahr 2019. © Imago/Itar-Tass/Mikhail Metzel

Oftmals wurde dagegen die angeblich robuste Körperlichkeit des Machthabers inszeniert – ähnlich wie bei Putin, mit dem er sich gern am Rande von Gipfelgesprächen beim gemeinsamen Eishockeyspiel zeigte.

Eine Krankheit Lukaschenkos würde den Machtapparat in Belarus hart treffen. Der Diktator bestimmt nicht nur den strategischen Kurs des Landes, das er bisher aus einer direkten Beteiligung am Ukrainekrieg herausgehalten hat.

Bis vor kurzem noch zeigte ihn das Staatsfernsehen auch fast täglich, wie er sich dem widmet, was man „Mikromanagement“ nennt. Er traf sich mit Ministern, Militärs und regionalen Politikern, um zu zeigen: Er allein hat alles im Blick und entscheidet.