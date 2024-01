Lieferung aus der Türkei Militärregierung im westafrikanischen Mali bekommt neue Drohnen

Die Militärregierung im westafrikanischen Mali hat eine Lieferung Drohnen aus der Türkei erhalten. Mali schaffe in größerem Umfang Rüstungsgüter an, darunter die nun gelieferten Drohnen vom Typ Bayraktar TB2, hieß es am Donnerstag aus dem Generalstab der malischen Luftwaffe.

Die Drohnen ermöglichten es, das malische Territorium zu überwachen, verdächtige Ziele auszumachen, zu verfolgen und bei Bedarf mit hoher Präzision zu beschießen.

Ein AFP-Reporter zählte bei der Anlieferung auf dem Flughafen der Hauptstadt Bamako sechs neue Drohnen. Mali ist seit Jahren Schauplatz eines Aufstands islamistischer Extremisten, der 2012 im Norden des Landes begann. Nach ihrem Putsch 2020 leitete die neue Militärregierung eine strategische Neuausrichtung Malis ein.

Sie beendete die militärische Zusammenarbeit mit der früheren Kolonialmacht Frankreich und anderen westlichen Staaten wie Deutschland und vertiefte die politische und militärische Zusammenarbeit mit Russland. Im März erhielt Mali bereits mehrere Militärflugzeuge aus Russland sowie Drohnen aus der Türkei. (AFP)