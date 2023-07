Russland bewertet Ankündigung als Fehler Frankreich liefert Ukraine Marschflugkörper

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs die Lieferung weiterer Waffen zugesichert, darunter Marschflugkörper mit höherer Reichweite.

Angesichts der von der Ukraine geführten Gegenoffensive habe er entschieden, die „Lieferung von Waffen und Ausrüstung“ zu erhöhen, damit die Ukrainer auch Angriffe auf weitere Distanz durchführen könnten, sagte Macron am Dienstag zu Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius.

„Wir haben entschieden, neue Raketen zu liefern, die der Ukraine Schläge in der Tiefe erlauben.“ Nach Élysée-Angaben handelt es sich dabei um Marschflugkörper des französisch-britischen Typs Scalp/Storm Shadow.

Die Franzosen sprechen von Scalp, die Briten von Storm Shadow: Beide Länder haben die Marschflugkörper, die von einem Kampfjet abgeschossen werden und eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern haben, gemeinsam entwickelt. Die westlichen Staaten zögerten lange, Waffen dieses Typs der Ukraine zur Verfügung zu stellen, weil damit Angriffe auf russisches Gebiet möglich werden.

Zwei Taurus-Marschflugkörper an einem Tornado-Flugzeug der deutschen Luftwaffe (Symbolbild). © imago/StockTrek Images

Großbritannien kündigte Mitte Mai als erstes Land an, die Ukraine mit Marschflugkörpern dieses Typs zu beliefern. Russland reagierte erzürnt. Russland wertet die angekündigte Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine als Fehler. Dies werde Konsequenzen für die Ukraine haben, erklärte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow in Moskau. Russland werde Gegenmaßnahmen ergreifen.

Frankreich zog nun nach und erklärte am Dienstag, der Ukraine eine ungenannte Zahl von Scalp-Marschflugkörpern geliefert zu haben.

Mit diesen Waffen seien für die Ukraine Ziele wie das Hauptquartier der russischen Marine in Sewastopol oder mehrere grenznahe Städte zu erreichen, betonte das auf Sicherheitsfragen spezialisierte Soufan Center in New York bereits im Mai. Sowohl London als auch Paris machen allerdings deutlich, dass die Ukraine diese Waffen lediglich zur Verteidigung des eigenen Gebiets einsetzen solle.

Nach russischen Angaben war bereits ein Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow im Einsatz gewesen, als vor knapp drei Wochen die zur Krim-Halbinsel führende Tschongar-Brücke beschädigt wurde. Die Marschflugkörper waren ursprünglich dafür gebaut, um von westlichen Kampfjets vom Typ Rafale oder Typhoon abgefeuert zu werden. Die in der Ukraine vorhandenen Kampfjets vom Typ MiG können jedoch entsprechend umgerüstet werden.

Der erwartete Beitritt Schwedens zur Nato werde eindeutig negative Auswirkungen auf Russlands Sicherheit haben, sagte Peskow zudem anlässlich des Nato-Gipfels in Vilnius. Die russische Führung werde mit ähnlichen Maßnahmen reagieren wie nach dem Beitritt Finnlands zum westlichen Militärbündnis. (Reuters, AFP)