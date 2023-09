Skandal kurz vor der Wahl Massenhafter Handel mit illegalen Visa bringt Polens Regierung in Bedrängnis

Am Freitag wurde Polens kürzlich entlassener Vizeaußenminister Piotr Wawrzyk mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Warschauer Krankenhaus eingeliefert worden. Sie lassen auf einen Selbstmordversuch schließen.

In seiner Wohnung wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Darin schreibt er laut polnischen Medien, er selbst habe nichts Illegales getan. Andere hätten sein Vertrauen missbraucht. Er könne nicht mit dem Ruf weiterleben, dass er in Bestechung verwickelt sei. Die PiS-Regierung hatte ihn Anfang September von seinen Aufgaben entbunden.

Hintergrund sind Berichte über eine weit verzweigte Korruptionsaffäre in Polens Konsulaten vor allem in Afrika, aber auch in Asien. Sie gehörten zu Wawrzyks Verantwortungsbereich. Der Skandal belastet das Verhältnis zu Deutschland, bringt aber auch die Regierungspartei PiS vier Wochen vor der Wahl in schwere Bedrängnis.

5.000 Euro für ein Arbeitsvisum

Die PiS wirbt damit, dass sie besonders hart gegen illegale Migration vorgehe und Muslime vom christlichen Europa fernhalte. Falls sich herausstellen sollte, dass Staatsbeamte sich an massenhafter Schleusung von Migranten aus islamischen Ländern beteiligt hat, könnte das entscheidende Prozentpunkte bei der Wahl kosten.

Die in die Affäre verwickelten polnischen Diplomaten sollen Zehntausenden, womöglich sogar Hunderttausenden Migranten unter anderem aus Afrika, Afghanistan und Syrien Arbeitsvisa für Polen erteilt haben. Pro Fall seien bis zu 5.000 Euro geflossen. In manchen Berichten ist von noch höheren Summen die Rede.

Diese Arbeitsvisa berechtigen die Betroffenen nur zur Einreise nach Polen. Da es im Schengen-Raum in der Regel keine Kontrollen an Binnengrenzen gibt, können sie relativ problemlos nach Deutschland weiterreisen. Bei Kontrollen der Bundespolizei in der Grenzregion war seit längerem aufgefallen, dass die Zahl illegaler Migranten über die deutsch-polnische Grenze überraschend hoch ist. Allein bei Stichproben im ersten Halbjahr sollen mehr als Zehntausend aufgegriffen worden sein.

Falsche Fährte: die Grenze zu Belarus

2021 und 2022 galt noch als Ursache, dass der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko Migranten aus islamischen Ländern nach Minsk einfliegen und an die Grenze zu Polen bringen lässt, um so die EU in Konflikte zu verwickeln und zu destabilisieren.

Die PiS hatte weite Teile der Grenze mit einem mehrere Meter hohen Stahlzaun gesichert und auch Militär in die Region verlegt. Und den Eindruck erweckt, mit der harten Linie habe sie das Problem gelöst.

Die PiS sieht „nicht mal ein Affärchen“

Regierungschef Mateusz Morawiecki und PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski schwanken in ihrer Reaktion auf die Berichte, dass in polnischen Konsulaten Visa gegen Geld verkauft wurden, zwischen Bestreiten und Heruntermoderieren. Bei Wahlkampfauftritten über das Wochenende behaupteten sie mal, es „gibt keine Affäre, nicht mal ein Affärchen“.

Mal warfen sie der Opposition und ihrem Spitzenkandidaten Donald Tusk vor, die Affäre aufzublasen. Es handele sich allenfalls um ein paar hundert Fälle, nicht um Tausende oder gar Hunderttausende. Die Opposition reagiert mit Empörung. Tusk entgegnet, Kaczynski dämonisiere einerseits Migranten, andererseits hole er sie in „unkontrollierten Strömen“ ins Land.

Die größte Oppositionszeitung „Gazeta Wyborcza“ berichtet, das Arbeitsministerium habe seit einiger Zeit ein Sonderprogramm zur Anwerbung von Arbeitskräften. 2022 seien auf dieser Grundlage 200.000 Menschen nach Polen eingereist, davon 130.000 aus islamischen Ländern.

Die Oppositionsabgeordneten Jan Grabiec und Marcin Kierwiński hatten schließlich Verdacht geschöpft und Unterlagen des Außenministeriums systematisch geprüft. Sie sagen, es bestehe der Verdacht, dass Polen im Verlauf der jüngsten Jahre 350.000 Arbeitsvisa an Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten ausgestellt habe.

Die Affäre hat das Potenzial, der PiS ihr bevorzugtes Werbethema im Wahlkampf zu nehmen oder gar in eine schwere Belastung zu verwandeln. Sie wirft der liberalen Opposition vor, sie wolle Polen zur Aufnahme muslimischer Migranten zwingen, indem sie der Zwangsverteilung innerhalb der EU zustimme.

Bisher führte die PiS in den Umfragen zur Wahl am 15. Oktober mit 35 bis 37 Prozent. Die größte Oppositionspartei Koalicja Obywatelska (KO, zu deutsch: Bürgerunion) folgt mit 28 bis 30 Prozent.

(Sollten Sie Suizidgedanken haben, sprechen Sie mit jemandem. Zum Beispiel mit der Telefon-Seelsorge unter 0800 1110 111 oder online unter www.telefonseelsorge.de.)