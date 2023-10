„Tötet so viele wie möglich“ Hamas attackierte offenbar gezielt Kinder im Kibbuz Kfar Aza

Die palästinensische Hamas hat bei ihrem breit gefächerten Angriff auf israelische Grenzorte einem US-Bericht zufolge auch gezielt Grundschulen und ein Jugendzentrum im Kibbuz Kfar Aza ins Visier genommen und dabei auch absichtlich Kinder getötet. Das geht aus einem Bericht der NBC hervor.

Der US-Nachrichtensender beruft sich bei seinen Angaben auf als „streng geheim“ deklarierte Dokumente, bei denen es sich mutmaßlich um Befehle an zwei gut ausgebildete Hamas-Einheiten handelt. Die Papiere seien von israelischen Ersthelfern bei den Leichen der Hamas-Terroristen gefunden worden, heißt es.

Konkret geht es in den Dokumenten um Angriffspläne der radikalen Islamisten auf den israelischen Kibbuz Kfar Aza, der nur etwa zwei Kilometer vom Gazastreifen und dem Grenzzaun entfernt liegt.

Angaben des israelischen Militärs zufolge hatten Hamas-Terroristen dort am vergangenen Samstag Dutzende Frauen, Kinder und ältere Menschen brutal ermordet. Eine genaue Zahl der Todesopfer durch die Gräueltaten wird noch ermittelt.

Dieses Massaker folgte der NBC zufolge offenbar einem detaillierten Plan. Demnach enthielten die Dokumente nicht nur genaue Karten, sondern auch den Auftrag zu Angriffen auf zwei Grundschulen sowie ein Jugendzentrum.

Explizit erwähnt wird in den Dokumenten auch eine perfide Angriffstaktik mit einem äußerst brutalen Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung inklusive Kindern, wie die NBC weiter berichtet. So sollten die Hamas-Einheiten mehrere Dörfer umzingeln und infiltrieren, um dann ein Massaker zu verüben.

Entsetzen nach Massaker von Kfar Aza

„Es ist kein Krieg, es ist kein Schlachtfeld. Es ist ein Massaker, es ist eine Terroraktion“, sagte der israelische Generalmajor Itai Veruv nach dem Angriff der Hamas auf den Kibbuz Kfar Aza. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF). Was in dem Grenzort geschah, sei „ein Massaker, bei dem Frauen, Kleinkinder und ältere Menschen brutal im Stil des IS abgeschlachtet wurden“, sagte er.