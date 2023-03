Trump ist weiter auf freiem Fuß Faktencheck: Droht dem Ex-Präsidenten Festnahme und Gefängnis?

Donald Trump steht mal wieder im Mittelpunkt. Nicht nur die News der amerikanischen Medien drehen sich in diesen Tagen um seine Person, sondern auch die internationalen Schlagzeilen.

Wie erreicht er dieses außergewöhnliche Maß an Aufmerksamkeit? Er ist ein Meister der selbstbezogenen Kommunikation.

Er nimmt es mit den Fakten nicht so genau. Und gibt Sachverhalten, die auf den ersten Blick ein schlechtes Licht auf ihn werfen – hier: eine potenzielle Anklage –, einen emotionalen Dreh, der ihm bei einem Teil des Publikums Empathie verschafft. Denn er stellt sich als die verfolgte Unschuld dar.

Droht Trump eine Verhaftung?

Nein. Verhaftung ist ohnehin der falsche Begriff. Treffender wäre: Festnahme. Trump behauptete am vergangenen Samstag, es gebe einen Termin für seine angebliche Festnahme: den Dienstag dieser Woche, 21. März.

Das war gelogen. Eine Jury in Manhattan berät, ob er angeklagt werden soll wegen eines Verstoßes gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Selbst eine Anklage zieht nicht automatisch eine Festnahme nach sich.

Der Vorwurf: Er habe 2006 eine Affäre mit Stephanie Cliffords gehabt, die als Pornodarstellerin unter dem Namen Stormy Daniels bekannt ist. Zu dieser Zeit war seine Frau Melania schwanger. Damit das moralisch fragwürdige Verhalten im Präsidentschaftswahlkampf 2016 nicht ans Licht kommt, habe Trump ihr mit Hilfe seines Anwalts Michael Cohen 130.000 Dollar Schweigegeld gezahlt.

So weit ist der Sachverhalt strafrechtlich nicht von Belang. Im Übrigen bestreitet Trump, dass er eine Affäre mit Stephanie Clifford hatte. Der springende Punkt für eine mögliche Anklage: Trump soll die Summe aus Wahlkampfmitteln bezahlt haben. Das wäre eine gesetzeswidrige Zweckentfremdung.

Könnte Trump ins Gefängnis kommen?

Voraussichtlich nicht. Jedenfalls nicht wegen einer Schweigegeldzahlung aus der Wahlkampfkasse. Trump könnte behaupten, er habe davon nichts gewusst.

Oder sagen, die Zahlung aus Wahlkampfmitteln sei nicht gezielt und absichtsvoll geschehen, sondern ein Versehen. Das wäre ein minder schwerer Rechtsbruch, der wohl nur eine Geldstrafe nach sich ziehen würde, sofern Trump überhaupt für schuldig befunden wird.

Was macht den Fall so brisant?

Trump wäre der erste US-Präsident, der nach Ende der Amtszeit in einem Strafverfahren angeklagt wird. Auch diesen Sachverhalt dreht er um: Eine solche potenzielle Premiere habe nichts mit seinen Taten zu tun. Sondern sie belege im Gegenteil, dass er ein Opfer parteipolitischer Justiz sei. Angeblicher Beweis: Er werde anders behandelt als seine Vorgänger.

Diese Argumentation ist ein Zirkelschluss und deshalb generell fragwürdig. Sie lässt die Möglichkeit außer Betracht, dass Trump schwerer wiegende Verstöße gegen US-Gesetze begangen hat als seine Vorgänger.

Er hat es nicht nicht nur mit dem Verfahren wegen Zweckentfremdung von Wahlkampfgeldern zu tun. Ihm drohen weitere Anklagen wegen schwerer Rechtsbrüche: Bilanzfälschung, Anstiftung zur Wahlfälschung, Aufruf zum Umsturz.

Was bezweckt Trump mit dem falschen Narrativ?

Trump verfolgt zwei Ziele. Erstens möchte er die Resonanz auf seine Botschaften bei seinen Unterstützern und potenziellen Wählern testen. Er kandidiert 2024 erneut für das Präsidentenamt. Die Zahl der Menschen, die seine diversen Tweets und Posts in sozialen Netzwerken teilen, hilft ihm, die besten Wege zur Mobilisierung zu finden.



Zweitens enthält die empörte Warnung vor seiner angeblichen Festnahme eine Drohung an die Justiz: Überlegt gut, was Ihr mit Ermittlungen oder gar Anklagen gegen mich erreicht. Das provoziert angeblich einen Aufstand der Straße wie beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, der verhindern sollte, dass der Kongress die Wahl Joe Bidens zum Präsidenten zertifiziert.

Zur Startseite