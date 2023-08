Ukraine-Invasion Tag 540 Auf Facebook suchen die Wagner-Söldner munter weiter nach Soldaten

Im Mai hatte der Social-Media-Konzern Meta, der unter anderem Facebook und Instagram betreibt, angekündigt, dass er Inhalte der Söldner-Truppe Wagner auf seinen Seiten nicht mehr gestatten und entsprechend auch löschen wolle. Doch noch immer finden sich auf den Plattformen zahlreiche Wagner-Inhalte, wie der US-Sender CNN berichtet.

Demnach hätten Experten vom Institute for Strategic Dialogue in London ein großes Netzwerk auf Facebook und Instagram entdeckt, das bei Hunderttausenden von Followern für die Söldner-Truppe wirbt. Laut der Studie wurden über 110 Pro-Wagner-Konten entdeckt, die in mehr als einem Dutzend Sprachen auf den Plattformen aktiv sind. In den von ihnen verbreiteten Beiträgen rufen sie zur Rekrutierung auf, es gibt gewaltverherrlichende Bilder zu sehen, oder sie preisen einfach die Wagner-Gruppe.

Unklar sei aber, ob diese Accounts offiziell für die Gruppe sprächen, allerdings hätten sich viele als die Organisation selbst ausgegeben. Aber selbst wenn sie nicht zu Wagner gehörten, verstießen sie gegen die Regeln von Meta, so die Experten.

Die Forscher stellten während der Durchführung der Studie auch fest, dass die Algorithmen von Meta dazu führten, dass ihnen selbst Wagner-Inhalte angeboten wurden. Meta erklärte laut CNN, dass es die betreffenden Konten prüfen wolle und das Unternehmen „regelmäßig Inhalte“ entferne, „wenn wir solche mit eindeutigen Verbindungen zu der Organisation identifizieren“.

