Die US-amerikanischen Ukraine-Hilfen hängen weiter im Repräsentantenhaus fest, obwohl Kiew die Milliarden dringend benötigt. Noch immer stellen sich die US-Republikaner quer und können sich dabei teils auf Unterstützung aus der US-Bevölkerung berufen.

In zahlreichen Beiträgen in den sozialen Medien und auch Artikeln auf Nachrichtenseiten spiegelt sich das umstrittene Bild der Hilfen, die den US-Senat schon passiert haben, wider. Wie die „Washington Post“ berichtet, hat ein Akteur daran einen entscheidenden Anteil: die russische Regierung.

Kremlnahe politische Strategen und Social-Media-Trolle sollen in der dem Bericht zufolge andauernden Kampagne versuchen, Kongressmitglieder davon zu überzeugen, dass das Milliarden-Paket für die Ukraine die USA isolieren würde.

Die Artikel und Kommentare beinhalten demnach, dass das Geld dringender für die Sicherheit an der Grenze zu Mexiko gebraucht würde, und stellen finanzielle und soziale Spannungen heraus. Die „Washington Post“ beruft sich auf interne Dokumente aus dem Kreml, die ein europäischer Geheimdienst abgefangen hat und der Zeitung vorliegen.

Ein kremlnaher Stratege trug einem Mitarbeiter einer Trollfarm dem Bericht zufolge auf, einen Kommentar für einen Artikel „im Namen eines Bewohners im Umland einer Großstadt“ zu verfassen, „der nicht mehr als 200 Zeichen lang sein sollte“. Demnach sollte dieser Großstadt-Bewohner die Ukraine-Hilfen nicht unterstützen und stattdessen fordern, dass das Geld für die Sicherheit der US-Grenze ausgegeben werde. Er sollte sagen, dass die Politik von Präsident Joe Biden „die USA zum Kollaps führe“.

Viele der Dokumente sollen Metadaten enthalten, die zeigen, dass sie von einem Team geschrieben wurden, das für einen Mann namens Ilya Gambashidze arbeitet, den Chef der Moskauer PR-Firma „Social Design Agency“. Die USA haben Gambashidze im März mit Sanktionen belegt.

„Es ist Russlands Top-Priorität, die Waffenlieferungen zu stoppen, also werfen sie Dinge an die Wand und schauen, was haften bleibt“, sagt ein Mitarbeiter der US-Republikaner im Kongress. „Manches klappt besser, manches schlechter. Doch das ist den Russen egal – sie versuchen einfach nur, das richtige Umfeld für ihre Ziele zu schaffen.“

