Ukraine-Invasion Tag 806 Wiederaufbau in Cherson – und Angst vor dem nächsten Angriff 

Vor rund 18 Monaten schaffte es die Ukraine, die russischen Truppen aus dem Gebiet rund um Cherson zu vertreiben. Damit endete eine brutale Besatzung der ukrainischen Stadt. Inzwischen bauen die Menschen langsam ihre Häuser wieder auf, reparieren Dächer, Fenster und Türen, bauen Getreide an.

Doch der nächste Angriff könnte bald bevorstehen. Die „New York Times“ (Quelle hier) hat mit Bewohnern Chersons gesprochen, die befürchten, dass eine erneute Besatzung durch die Russen noch einmal härter ausfallen könnte. Am Freitag war bekannt geworden, dass Russland bereits im Nordosten der Ukraine um die Großstadt Charkiw einen großangelegten Angriff gestartet hat.

„Es ist von einem Großangriff im Mai bis Juni die Rede. Wir lesen, dass sie Cherson zurückerobern werden“, sagt Oksana. Ihre beiden Söhne seien nach der Vertreibung der Russen in die ukrainische Armee eingetreten und hätten sich darüber beklagt, dass es ihnen an Waffen mangele, sagt sie.

Oleksandr Kuprych, 63 Jahre alt, habe eine Schrotflinte in seinem Gewächshaus. Er würde sie benutzen, wenn die Russen zurückkämen, sagt er. „Ich werde die Frauen und Kinder wegschicken. Und ich werde hier sein. Ich habe meinen Graben und mein Gewehr.“

Man ist widerstandsfähig in der Oblast Cherson, aber auch stark dezimiert. Einige Dörfer sollen so stark zerstört sein, dass nur wenige zurückkehren und ihre Häuser reparieren können. Auch die Zahl der Arbeitsplätze soll gering sein.

In einigen der größten Dörfer wie Myrolyubivka herrsche reges Treiben, berichtet die „New York Times“, doch die Dörfer blieben Ziel russischer Raketen. Man habe kürzlich einen großen unterirdischen Keller fertiggestellt, in dem sich Schulkinder zweimal pro Woche zum Unterricht und Spielen treffen könnten. Doch bevor die Arbeiten am Keller abgeschlossen waren, hätten russische Raketen das örtliche Krankenhaus getroffen und einen ganzen Flügel und mehrere Häuser zerstört.

Der russische Beschuss ist aber nicht das einzige Problem. Die Zerstörung eines Staudamms im vergangenen Jahr habe zu großflächigen Überschwemmungen in der Region Cherson und zur Entleerung des Stausees geführt. Das habe den Grundwasserspiegel gesenkt und in einigen Dörfern verunreinigte oder ausgetrocknete Brunnen hinterlassen. Es gebe außerdem Hunderte Hektar voller Minen und nicht explodierter Kampfmittel.

Unter denjenigen, die die Besatzung gemeinsam überlebt hätten, herrsche Solidarität, aber andere, die gingen und dann zurückkamen, hätten ihnen vorgeworfen, ihre Häuser ausgeraubt zu haben, sagt einer. „Der Krieg hat die Menschen verändert. Es hat die Leute gemeiner gemacht.“

