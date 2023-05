Wahl-Krimi in der Türkei Erdoğan und Herausforderer Kılıçdaroğlu bleiben unter 50 Prozent

In seinem letzten Fernsehauftritt vor der Wahl unterstrich Recep Tayyip Erdoğan, dass er die Entscheidung der Wähler respektieren und das Ergebnis der Wahl akzeptieren werde, gleich wie es ausfalle. Er glaube an das türkische Volk und habe dessen Willen immer respektiert, sagte der Präsident in einem Gespräch, dass von mehr als 20 Sendern live ausgestrahlt wurde; das erwarte er auch von seinen politischen Gegnern, wenn er am Sonntag im Amt bestätigt werde.

Dazu ist es bisher aber nicht gekommen. Die Entscheidung über die politische Zukunft des türkischen Präsidenten wird wohl in einer Stichwahl am 28. Mai fallen. Erdoğan lag nach der Wahl am Sonntag zwar vor Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu, aber unter der Marke von 50 Prozent der Stimmen, die er für einen Sieg in der ersten Runde gebraucht hätte.

Bei der gleichzeitigen Parlamentswahl erlitt Erdoğans Regierungsbündnis zwar Verluste, konnte seine Mehrheit in der Volksvertretung aber behaupten.

Erdoğan lag nach Auszählungsergebnissen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu um 22.30 Uhr MESZ bei 49,9 Prozent. Kılıçdaroğlu kam demnach auf 44,3 Prozent. Laut der privaten Nachrichtenagentur Anka kam Erdoğan auf 49 Prozent, während Kılıçdaroğlu 45 Prozent erhielt.

Der dritte Kandidat im Rennen um die Präsidentschaft, der Rechtsnationalist Sinan Oğan, konnte nach übereinstimmenden Angaben von Anka und Anadolu mit fünf Prozent der Stimmen rechnen. Bei der letzten Wahl 2018 hatte Erdogan mit 52,6 Prozent im ersten Wahlgang gesiegt.

Bei der Parlamentswahl sagte Anadolu für die Regierungsallianz unter Führung von Erdoğans Partei AKP einen Anteil von 325 der 600 Sitze in der Volksvertretung voraus; das wären 19 Sitze weniger als bisher. Die AKP hätte demnach im Vergleich zu 2018 rund sechs Prozentpunkte verloren.

AKP büßte Stimmen ein

Erdoğan und die AKP büßten Stimmen in Istanbul und Ankara sowie in südlichen Provinzen wie Antalya, im kurdischen Südosten und im Nordosten ein. Anders als an früheren Wahlabenden verzichtete Erdoğan auf eine Siegesrede. Doch wenn sich die vorläufigen Ergebnisse bestätigen sollten, hätte die Opposition trotzdem ihre wichtigsten Ziele verfehlt. Kılıçdaroğlu hatte auf einen Sieg in der ersten Runde gehofft und sich am Wahlabend per Twitter optimistisch geäußert: „Wir liegen vorne“, schrieb er.

Die Opposition warf der Agentur Anadolu und Erdoğans Regierungspartei AKP vor, Abstimmungsergebnisse zurückzuhalten, um Kılıçdaroğlus Stimmenanteil niedriger erscheinen zu lassen. Besonders in den großen Städten, bei denen die Opposition besonders stark war, wurden die Ergebnisse erst spät veröffentlicht. Die AKP wies den Vorwurf von Unregelmäßigkeiten zurück.

In den zwei Wochen bis zur Stichwahl könnte der Türkei ein harter Wahlkampf bevorstehen. Erdoğan hatte Kılıçdaroğlu und der Opposition in den letzten Tagen vor der Wahl vom Sonntag vorgeworfen, mit der kurdischen Terrororganisation PKK zusammen zu arbeiten. Die Opposition hält dem Präsidenten und der Regierung ein Versagen in der Wirtschaftspolitik, die Unterdrückung Andersdenkender und Korruption vor.

Erdoğan hatte 2017 ein Präsidialsystem durchgesetzt, das ihm große Machtbefugnisse verlieh. Kılıçdaroğlu will dieses System wieder abschaffen und zur parlamentarischen Demokratie zurückkehren. Auch in der Wirtschafts- und Außenpolitik würde sich bei einem Ende der Ära Erdoğan einiges ändern. Kılıçdaroğlu hat angekündigt, er werde die Grundrechte stärken und die Beziehungen der Türkei zum Westen wieder verbessern, die seit Jahren in einer Dauerkrise stecken.