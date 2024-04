Sieg von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ Programdirektoren für einen Tag

Als Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im Oktober 2022 als Sieger aus der Sendung „Joko & Klaas gegen ProSieben“ hervorgingen, nutzten sie den Gewinn von 15 Minuten Sendezeit beim Münchener Privatsender für eine außergewöhnliche Solidaritätsaktion. In der Sendung „Joko & Klaas 15 Minuten live“ machten sie auf die Protestbewegung im Iran aufmerksam. Zudem stellten sie ihre persönlichen Instagram-Accounts zwei iranischen Aktivistinnen zur Verfügung – mit zusammen über zwei Millionen Followern.

Am Dienstagabend haben die beiden TV-Moderatoren erneut gegen ihren Haussender ProSieben gewonnen. Und weil es sich um die 50. Ausgabe der Sendung handelt, zeigte sich der Privatsender besonders spendabel. Statt der üblichen Viertelstunde Sendezeit werden Joko und Klaas nun zu Programmdirektoren für einen ganzen Tag ernannt. „Für 24 Stunden können die beiden Angestellten jetzt ProSieben übernehmen“, teilte der Sender am Mittwoch mit.

„Für die Inhalte gilt das Gleiche wie bei den 15-Minuten-Sendungen“, teilte ein Sendersprecher auf Nachfrage mit. Anders gesagt: Es gibt keine Auflagen oder Beschränkungen. Was wiederum bedeutet, dass Joko & Klaas auch diesmal einem politischen Thema zu einer Aufmerksamkeit verhelfen könnten, das sonst bei dem Sender nicht, oder nur wenig vorkommt. Und an kontroversen Themen gibt es derzeit bekanntlich keinen Mangel.

Mit der Jubiläumssendung hatten Joko und Klaas übrigens einen Marktanteil von 16,7 Prozent in der vom Sender besonders angepeilten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht. Damit lag diese besondere Sendung im üblichen Rahmen, ohne die Konkurrenz durch den Fußball hätten es noch mehr sein können.

Viel Vorlauf haben Joko und Klaas für ihre Aufgabe nicht. Ihr Programmtag beginnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Direkt im Anschluss von „The Masked Singer“ und der „ProSieben-Aftershow“ übernehmen die beiden das Programm des Senders. Damit beginnt der Programmtag am Sonntag Punkt 0:00 Uhr und endet genau 24 Stunden später.

Noch ist nicht bekannt, womit die beiden Unterhaltungs-Stars die Sendezeit füllen werden. Bislang stehen am Sonntag neben Wiederholungen von „The Masked Singer“ und „Joko & Klaas gegen ProSieben“ mehrere Ausgaben von „Galileo“ sowie die beiden Spielfilme „Ad Astra: zu den Sternen“ und „Logan – The Wolverine“ auf dem Programm.

Was passieren kann, wenn „Joko & Klaas gegen ProSieben“ zu Ungunsten ausgeht, erfuhren die beiden Fernsehstars am 6. Mai vor einem Jahr. An dem Tag mussten sie als „Strafe“ die Krönung des britischen Königs Charles III. in der Westminster Abbey kommentieren.