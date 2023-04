100 Tage Verteidigungsminister Wie Pistorius von der Notlösung zum Hoffnungsträger wurde

Der Termin am Freitagnachmittag steht für die Selbstverständlichkeit, mit der Boris Pistorius Dinge anders macht. Der Verteidigungsminister ist extra eingeflogen. Am Fliegerhorst der Luftwaffe im niedersächsischen Wunstorf begrüßt er die Einsatzkräfte der Sudan-Evakuierungsoperation zurück in Deutschland. Im Sommer 2021, als noch dramatischere Rettungsflüge aus der afghanischen Hauptstadt Kabul hinter den deutschen Soldatinnen und Soldaten lagen, wartete am selben Ort kein Vertreter der Bundesregierung auf sie.