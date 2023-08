Abschieberegeln und Clans Faesers gefährliches Spiel

Je näher die Landtagswahlen in Hessen rücken, umso mehr erhöht sich die Zahl der Vorschläge, mit denen Nancy Faeser zu punkten versucht. Diesen Eindruck kann man haben anhand der jüngsten Vorstöße der Innenministerin, die am 8. Oktober bei den Landtagswahlen in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin antritt.

Erst in der vergangenen Woche war ein Diskussionsentwurf aus dem Innenministerium bekannt geworden, dem zufolge der Abschiebegewahrsam für ausreisepflichtige Personen von zehn auf maximal 28 Tage erhöht werden soll. Nun schlägt Faesers Innenministerium vor, Angehörige von kriminellen Clans auch dann abzuschieben, wenn sie keine Straftat begangen haben.

Ich glaube, das Ministerium macht, was es will. Aziz Bozkurt, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in der SPD

Laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ sollen „Angehörige von Gemeinschaften der Organisierten Kriminalität“ nach einem Diskussionspapier des Bundesinnenministeriums „unabhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung“ ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Dem Bericht zufolge existiert eine ähnlich pauschalisierende Regelung im Ausländerrecht bislang nur für den Bereich der Terrorismusbekämpfung.

Der Jurist Daniel Thym sagte dem Tagesspiegel, dass die Vorschläge an eine „Geisterdiskussion“ grenzten. Selbst wenn die Behörden in der Abwägung zu dem Schluss kämen, dass ein Grund für eine Ausweisung vorliege, dann stünde den betroffenen Personen immer noch der Klageweg offen, sagte Thym weiter.

Die bloße Zugehörigkeit zu einer Familie erlaube noch keinen Automatismus im Sinne der Verfolgung krimineller Vereinigungen. Zusätzlich müsse die Teilnahme an kriminellen Strukturen nachgewiesen werden, sagte Thym weiter.

Auch in den Reihen des Berliner SPD-Landesvorstandes wurde der Vorschlag aus dem Innenministerium kritisch aufgenommen. Man könne sich nicht vorstellen, dass dies ein ernstgemeinter Vorschlag einer Sozialdemokratin sei, hieß es. Es müsse sich um ein Missverständnis handeln. Die Sippenhaft sei in Deutschland bewusst abgeschafft worden.

Auch der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in der SPD, Aziz Bozkurt, twitterte: „Nun Sippenhaft.“ Er glaube, „das Ministerium macht, was es will“.

Auch die jüngsten Vorschläge aus dem Bundesinnenministerium zu einer Verschärfung bei den Abschiebe-Regelungen von ausreisepflichtigen Ausländern stießen innerhalb der Ampel-Koalition auf Skepsis. Vor allem die Grünen lehnten die Vorschläge ab, denen zufolge die Zahl der Abschiebungen in Deutschland erhöht werden sollen.

Nach Angaben der Bundesregierung hatte die Zahl der Abschiebungen im vergangenen Jahr lediglich bei knapp 13.000 gelegen. Dagegen kamen geplante Abschiebungen in mehr als 20.000 Fällen nicht zu Stande – unter anderem deshalb, weil die Betroffenen dagegen geklagt hatten.

Auch an anderer Stelle steht Faeser unter Druck. Seit einigen Wochen lässt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko offenbar wieder eine Flüchtlingsroute Richtung EU aktivieren, auf der 2021 schon einmal zahlreiche Migranten aus Ländern wie dem Irak zur EU-Außengrenze und später auch nach Deutschland gekommen waren.

Nach den polnischen Behördenangaben wurden bislang in diesem Jahr rund 19.000 Versuche eines illegalen Grenzübertritts zwischen Belarus und Polen registriert. Im vergangenen Jahr waren es den Angaben zufolge 1700 Versuche, im Jahr zuvor 40.000.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko (rechts, mit Russlands Präsident Wladimir Putin) belebt die Flüchtlingsroute aus dem Jahr 2021 neu. © dpa/Alexander Demianchuk

Wie im Jahr 2021 ziehen auch diesmal wieder etliche der über die Belarus-Route in die EU gelangten Migranten von Polen nach Deutschland weiter. Das schlägt sich auch in den Zahlen der Bundespolizei nieder: Im ersten Halbjahr wurden an der Grenze zwischen Deutschland und Polen 12.331 illegale Einreisen registriert. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 4592 gewesen.

Trotz des Anstiegs bei der illegalen Migration will Faeser an den Abschnitten zu Polen und Tschechien aber bislang nicht Grenzkontrollen ermöglichen, wie sie seit 2015 an der Grenze zwischen Bayern und Österreich durchgeführt werden. Dennoch hält die Union den Druck in der Frage der Grenzkontrollen auf Faeser aufrecht – ebenfalls nicht zuletzt mit Blick auf die Hessen-Wahl im Oktober.

So war es Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gewesen, der im vergangenen Monat „flächendeckende Kontrollen an den deutschen Außengrenzen“ gefordert hatte. Am Montag schlug Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) im Deutschlandfunk in dieselbe Kerbe. Nach seinen Worten sind Faesers bisherige Vorschläge „miniaturhaft im Vergleich zu den Problemen, vor denen wir stehen“.

Schuster sprach davon, dass sich Deutschland in einer „veritablen Migrationskrise“ befinde. Nach seinen Worten sei die Zahl der illegalen Einreisen an der deutsch-polnischen Grenze inzwischen weit höher als auf dem Abschnitt zwischen Bayern und Österreich.

Schuster forderte Faeser daher dazu auf, bei der EU sämtliche deutschen Grenzabschnitte für mögliche Kontrollen zu notifizieren, um gegebenenfalls anschließend stationäre Kontrollen durchführen zu können. Entsprechend geht die französische Regierung bereits vor.

An Kanzler Olaf Scholz (SPD) richtete Schuster zudem die „dringende Bitte“, bei der Aushandlung von Migrationsabkommen auch das Außenministerium mit einzubeziehen. Dafür solle nicht allein das Innenministerium zuständig sein, forderte Schuster. Es müsse auch möglich sein, dass Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) über „Rückführungen mit Afghanistan“ verhandeln könne, sagte er.