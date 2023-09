Affäre um Absetzung von Schönbohm Nancy Faeser verweigert sich der Aufklärung

Die Unionsfraktion hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für ihr Fehlen bei der kurzfristig anberaumten Sitzung des Bundestags-Innenausschusses in der Causa Schönbohm ein weiteres Mal scharf kritisiert. „Sie hat sich dieser Gelegenheit heute erneut entzogen“, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Alexander Throm (CDU), nach der Sitzung am Donnerstag.

Es zeige, dass die Ministerin zu keinem Zeitpunkt vorgehabt habe, dem Ausschuss Rede und Antwort zu stellen. Dies nähere den Verdacht, dass sie etwas zu verbergen habe. „Das ist bei einem so ernstzunehmenden Verdacht, nämlich den Verfassungsschutz für bestimmte Zwecke zu instrumentalisieren, schlicht nicht akzeptabel“, sagte Throm. Die Unionsfraktion gerate so an ihre Grenzen, „mit normalen parlamentarischen Mitteln hier Aufklärung von der Ministerin zu erlangen“.

Das Umfeld Faesers hatte dem Tagesspiegel vor der Sitzung mitgeteilt, das Ministerium werde am Donnerstag im Innenausschuss „wie üblich von einer Parlamentarischen Staatssekretärin vertreten“. Die Fragen seien „am Dienstag erneut umfassend erörtert und beantwortet worden“. Die Ministerin konzentriere sich auf die Beratung des Etats des Innenressorts im Plenum des Bundestages.

Zur Person Nancy Faeser, 53, ist seit Ende 2021 Bundesinnenministerin – als erste Frau in diesem Amt. Seit 2019 führt sie die hessische SPD, sie ist zudem deren Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober. Seit 1998 gehört Faeser der SPD an. Sie studierte Jura, arbeitete als Rechtsanwältin. Im Jahre 2003 wurde sie in den hessischen Landtag gewählt, wurde später Oppositionsführerin und amtierte zeitweise als Generalsekretärin der SPD Hessen. Ihre Aussichten, Ministerpräsidentin von Hessen zu werden, sind gering. In Umfragen liegt die SPD gut vier Wochen vor der Wahl bei rund 20 Prozent. Nancy Faeser beim Wahlkampf in Hessen. © dpa/Boris Roessler

Faeser hatte Arne Schönbohm im vergangenen Jahr als Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) abgesetzt. Faeser reagierte mit dem Rauswurf Schönbohms auf eine Darstellung des Unterhaltungskünstlers Jan Böhmerman im ZDF, der dem Behördenchef mittelbar Kontakte zum russischen Geheimdienst unterstellt hatte. Schönbohm leitet seit Januar die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV). Für die Absetzung als BSI-Chef verlangt Schönbohm Schadenersatz.

Die SPD wies die Vorwürfe der Union, dass angeblich der Inlandsgeheimdienst gegen Schönbohm instrumentalisiert worden sei, zurück. Es sei „ungeheuerlich“, dass der Vorwurf erneut in den Raum gestellt werde, sagte SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann. Dies sei in der Sitzung noch einmal dargelegt worden.

Man sei damit konfrontiert, „dass die Bundesinnenministerin eine Entscheidung getroffen hat, den Präsidenten aufgrund von mangelndem Vertrauen abzurufen, auf eine andere gleichwertige Stelle zu setzen, und ein Prozess geführt wird um die Fürsorgepflicht, die man möglicherweise verletzt haben könnte“.

CDU-Chef Merz spottet über Faeser

Bereits in der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch hatte Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) Faeser vorgeworfen, bei einer für Dienstag angesetzten Sitzung des Innenausschusses gefehlt zu haben. „Danke, dass Sie hier sind heute Morgen, Frau Faeser“, sagte Merz spöttisch: „Nachdem Sie sich gestern krankgemeldet haben und in Wiesbaden dpa-Interviews gegeben haben.“

Faesers Ministerium verwies am Mittwoch auf „einen wichtigen Arzttermin infolge ihrer überstandenen Corona-Infektion“ im Heimatort der Ministerin in Hessen: „Weil sie aus diesem Grund gestern früh nicht in Berlin sein konnte, war sie im Deutschen Bundestag entschuldigt.“

Die Vorwürfe mit Blick auf Faesers fehlende Präsenz im Ausschuss sind auch insofern pikant, als die Innenministerin derzeit als Spitzenkandidatin der hessischen SPD zur Landtagswahl am 8. Oktober antritt. Faeser befindet sich also mitten im Wahlkampf und will unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auftreten.

Faeser will in Hessen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) ablösen, der mit den Grünen koaliert. In alle Umfragen aber liegt die CDU meilenweit vor der SPD. In dieser Woche warb Faeser für die Bildung einer Ampel-Koalition in Hessen. (mit dpa)