Herr Krastev, haben Sie in den vergangenen Monaten befürchtet, dass die EU in der Corona-Krise auseinanderbrechen könnte?

Eines ist klar: Die EU kann sich nicht mehr durchwursteln wie bisher. Die Gefahr besteht darin, dass die EU an einer ähnlichen Lähmung scheitert wie das Römische Reich in seiner Spätphase. Wir erleben einen entscheidenden Moment für die EU: Entweder sie funktioniert – oder sie zerbricht.

In Ihrem jüngst erschienenen Essay „Ist heute schon morgen?“ warnen Sie davor, dass die Europäische Union in die Bedeutungslosigkeit abdriften könnte. Wie kommen Sie darauf?

Es geht um ein Paradox: Einerseits hat die Krise die Menschen in ihrer Loyalität gegenüber den Nationalstaaten bestärkt. Das lag daran, dass zu Beginn der Pandemie alle Länder ungeachtet ihrer Regierungsform beschlossen, die Grenzen dichtzumachen. In keinem EU-Staat gab es in dieser ersten Phase der Krise eine Mehrheit in der Bevölkerung, die die Europäische Union für einen entscheidenden Faktor hielt. Aber danach gab es zwei Entwicklungen: Wir haben erlebt, dass dem Nationalismus aufgrund der internationalen wirtschaftlichen Verflechtung die Grenzen aufgezeigt wurden. Und zweitens ist inzwischen eine Mehrheit der Bevölkerung der Auffassung, dass Europa mehr denn je Kooperation zwischen den EU-Staaten braucht. Dass die USA trotz des gewaltigen Gesundheitsbudgets die Krise nicht in den Griff bekommen und China eine aggressive Machtpolitik betreibt, hat den Menschen die Augen geöffnet.

Am Mittwoch übernimmt Deutschland für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Eine glückliche Fügung?

Ja. Zu den wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Monate gehört Deutschlands Schwenk in der Europapolitik. Während der Finanzkrise hat Berlin noch darüber gewacht, dass bei den Hilfsprogrammen strikte Vorgaben für andere EU-Länder herrschen. Neuerdings wirkt Deutschland aber aktiv an einem grundlegenden Wandel mit. Das zeigt der Plan für einen europäischen Wiederaufbaufonds, den Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Mai vorgelegt haben. Das zeigt sich aber auch in den nationalen deutschen Rettungspaketen, die stark auf Zukunftsinvestitionen setzen. Deutschland ist zu dem Schluss gekommen, dass die EU künftig nur dann eine Rolle spielen kann, wenn sie sich verändert.

Ohne Deutschland wäre ein solcher Wandel der EU unmöglich?

Richtig. Das liegt nicht nur an der Größe Deutschlands, sondern auch an dem großen Selbstvertrauen in Deutschland. Wenn wir den Umfragen vertrauen, dann findet das Krisenmanagement der Bundesregierung überwiegend das Vertrauen der Bevölkerung. In Frankreich ist die Lage ganz anders.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat in Anspielung auf den früheren US-Finanzminister Alexander Hamilton, der im 18. Jahrhundert zu den Gründervätern der Vereinigten Staaten gehörte, für die EU mit Blick auf den geplanten Wiederaufbaufonds von einem „Hamilton-Moment“ gesprochen. Sehen Sie das auch so?

Nein. Mit dem Merkel-Macron-Plan würde zwar mehr ökonomische Macht auf EU-Ebene gebündelt. Aber man sollte jetzt nicht eine neue Stufe zur Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa ausrufen. Das entspricht nicht der Sichtweise der Wähler. Es geht den Wählern um etwas anderes: Die Leute sind der Ansicht, dass die EU nicht unbedingt deshalb gestärkt werden muss, weil die EU besser funktioniert als ihre Nationalstaaten – sondern weil die Nationalstaaten zu schwach sind, wenn sie nur auf sich selbst gestellt sind.

Wie bewerten Sie den Schwenk, den Merkel selbst beim Wiederaufbauplan an der Seite von Macron vollzogen hat?

Vor einem halben Jahr befand sich Deutschland noch in einer Art Post-Merkel-Stimmung. Selbst wenn die Kanzlerin die richtigen Dinge gesagt hat, kam das in der Bevölkerung kaum an. Aber durch ihren Kurs in der Corona-Krise hat sie sich gewissermaßen ein neues Mandat verschafft. Davon kann sie jetzt profitieren, zumal sie nicht mehr wiedergewählt werden will. Merkel hat sich entschieden, Europa zu ihrem politischen Erbe zu machen. Ich habe zudem das Gefühl, dass die Kanzlerin besser als andere versteht, wie groß die ökonomischen Umwälzungen dieser Krise sein werden. Offenbar ist ihr an einem bestimmten Punkt der Pandemie klar geworden, dass die Krise der Globalisierung oder die Wahl Trumps zum US-Präsidenten nicht bloß geschichtliche Verirrungen sind. Ein Zurück zum Status quo ante wird es nicht mehr geben.

Sie sagen also, dass Deutschland nicht mehr den Status quo wahrt, sondern sich jetzt für Neuaufstellung Europas einsetzt?

Ich glaube, dass Deutschland eine Wette auf den Umbau der EU eingeht. Der springende Punkt ist, dass Deutschland erstmals mit einer Vergemeinschaftung von Schulden in der EU einverstanden ist. Auch in der Außenpolitik setzt Deutschland stärker als zuvor auf eine Souveränität der EU. Ob die Wette aufgeht, kann ich nicht sagen. Aber der Wandel in der deutschen Europapolitik geht nicht allein auf Merkel zurück. Auch die öffentliche Meinung in Deutschland war darauf vorbereitet.

Ob das Corona-Hilfspaket für die anderen EU-Staaten tatsächlich wie geplant kommt, dürfte am Ende auch von der CDU und CSU abhängen. Wird die Unterstützung der beiden Parteien für Merkels neuen Kurs in den kommenden Monaten anhalten?

Das wird davon abhängen, ob es eine zweite Corona-Welle gibt. Die starke Position der Kanzlerin hängt ja damit zusammen, dass die Leute gesehen haben, dass ihre Krisenpolitik funktioniert hat. Sie nutzt also das moralische und politische Kapital, das sie in der Krise angesammelt hat, für einen Neuanfang in Europa. CDU und CSU dürften nicht vergessen haben, dass es vor der Corona-Krise einen Moment gab, als die Union in den Umfragen von den Grünen eingeholt wurde. Die Union wird also vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr grundsätzlich gut beraten sein, eine Brücke zur jüngeren Generation zu schlagen. Ich habe den starken Eindruck, dass das klassische Links-Rechts-Schema in der Politik weniger wichtig wird und Fragen, welche unterschiedliche Generationen unterschiedlich betreffen, stärker in den Vordergrund rücken.